間諜入住民宿窗前架相機不出門 老闆火眼金睛識破偷拍中共軍港

大陸國家安全部微信公號18日發布一起典型案例解析。案例中，有間諜入住民宿偷拍軍港，卻被火眼金睛的民宿老闆識破。

某天，某海景民宿迎來了一位特殊的住客。該住客通過線上平台辦理了連續多日入住，但並未像一般遊客那樣外出遊覽，而是對房間內一扇正對軍事碼頭的落地窗情有獨鍾。他在這扇窗前架起專業相機，長時間拍攝軍事碼頭內軍艦動態等敏感畫面。

在日常巡查和為住客打掃房間時，民宿店主小趙敏銳地察覺到這位「特殊客人」長時間在窗邊架設相機的異常行為，且回想起訂房時，該住客曾線上專門諮詢「民宿能否看到軍港？」「軍港能否租乘小船外出？」等問題。

小趙愈發覺得該住客行為可疑，恰逢國家安全機關幹警上門開展反間諜安全防範指導，小趙及時報告了這一可疑情況。國家安全機關根據小趙提供的線索，精準鎖定目標，成功偵破這宗境外間諜人員針對軍事目標的觀測搜情案件，有力維護了軍事秘密安全。

國家安全機關提醒，軍事秘密事關國家安全，任何組織和個人未經批准，禁止在軍事管理區及周邊進行非法測繪、拍攝、窺探等危害國家安全的活動，必將受到法律嚴懲。廣大人民群眾如遇可疑情況，可向當地國家安全機關進行舉報。