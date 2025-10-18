快訊

間諜入住民宿窗前架相機不出門 老闆火眼金睛識破偷拍中共軍港

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家安全部微信公號18日發布一起案例，有間諜入住民宿偷拍軍港，卻被火眼金睛的民宿老闆識破。圖／取自大陸國家安全部
大陸國家安全部微信公號18日發布一起案例，有間諜入住民宿偷拍軍港，卻被火眼金睛的民宿老闆識破。圖／取自大陸國家安全部

大陸國家安全部微信公號18日發布一起典型案例解析。案例中，有間諜入住民宿偷拍軍港，卻被火眼金睛的民宿老闆識破。

某天，某海景民宿迎來了一位特殊的住客。該住客通過線上平台辦理了連續多日入住，但並未像一般遊客那樣外出遊覽，而是對房間內一扇正對軍事碼頭的落地窗情有獨鍾。他在這扇窗前架起專業相機，長時間拍攝軍事碼頭內軍艦動態等敏感畫面。

在日常巡查和為住客打掃房間時，民宿店主小趙敏銳地察覺到這位「特殊客人」長時間在窗邊架設相機的異常行為，且回想起訂房時，該住客曾線上專門諮詢「民宿能否看到軍港？」「軍港能否租乘小船外出？」等問題。

小趙愈發覺得該住客行為可疑，恰逢國家安全機關幹警上門開展反間諜安全防範指導，小趙及時報告了這一可疑情況。國家安全機關根據小趙提供的線索，精準鎖定目標，成功偵破這宗境外間諜人員針對軍事目標的觀測搜情案件，有力維護了軍事秘密安全。

國家安全機關提醒，軍事秘密事關國家安全，任何組織和個人未經批准，禁止在軍事管理區及周邊進行非法測繪、拍攝、窺探等危害國家安全的活動，必將受到法律嚴懲。廣大人民群眾如遇可疑情況，可向當地國家安全機關進行舉報。

國家安全 軍事 民宿 碼頭 間諜

相關新聞

國民黨主席改選 陸學者指「堅持2重點」國共就能交流

國民黨主席今改選，大陸涉台學者強調，不管未來的主席是哪一位，如果能堅持「一個中國原則」、「九二共識」，那國共兩黨之間的合...

楊振寧逝世一生獲獎無數 曾勉台灣學子多努力「貧困讓年輕人上進」

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日逝世，他是最早獲得諾貝爾獎的華人，多次來台參加中研院院士會議，並與台灣學子對談盼多努力，其...

文革後最大整肅 習近平刀刃向內 一口氣摘掉軍方27星

中國國防部昨宣布，中央軍委副主席何衛東、中央軍委政治工作部原主任苗華等9名解放軍高級將領被「雙開」，並立案審查。其中，中...

開會前夕大整肅 中央軍委7缺3 四中全會或增補

中共20屆四中全會下周在北京舉行，除審議經濟規畫，黨內人事調整亦受到關注。會前軍中大整肅，中央軍委七缺三，會上是否增補有...

聯合國八十周年 陸發表聯大2758決議檔案匯編強調「一中」

在日前「台灣地位未定」引起討論後，大陸持續透過各種方式闡述立場，強調「一個中國原則」是聯大第2758號決議的基礎。在18...

