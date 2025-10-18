聯合國八十周年 陸發表聯大2758決議檔案匯編強調「一中」

在日前「台灣地位未定」引起討論後，大陸持續透過各種方式闡述立場，強調「一個中國原則」是聯大第2758號決議的基礎。在18日於武漢登場的「聯合國成立八十周年」國際學術研討會上，大陸國台辦首席法律顧問、法規局長張萬明做《聯合國大會第2758號決議檔案彙編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》兩書的新書發表，並指聯大決議文本「沒有出現台灣字樣」，是進一步證明了「台灣問題純屬中國內政」。

今年是大陸所謂「三個八十周年」，武漢18日舉行「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，陸方有大陸國台辦副主任趙世通、武漢大學黨委書記朱孔軍出席，會上還安排新書發表會。

《聯合國大會第2758號決議檔案彙編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》這兩本書，由海峽兩岸關係法學研究會、海峽兩岸法學交流促進會所編寫，大陸涉台法律研究學者參與，兩協會為陸方長期從事涉台法學研究的組織，與國台辦密切相關；兩書亦由大陸國台辦、司法部主管的九州出版社、法律出版社出版。

研討會開幕式後，張萬明做上述兩書的新書發表。他說，聯大第2758號決議的文字精準而準確，就是「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表」，並稱當時參與表決的各國都清楚，「中國是指包含了長城內外、大江南北，也包括了台灣在內的全中國」。

因此，張萬明稱，某些勢力謬稱2758號決議僅處理了中國代表權，並不涉及台灣，是罔顧事實，聯大第2758號決議源起於「一個中國原則」，產生過程遵循、充分鄭重確認了「一個中國原則」。他還認為，「決議文本沒有出現台灣字樣，恰恰更進一步證明台灣問題純屬中國內政」。