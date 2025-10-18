快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合國八十周年 陸發表聯大2758決議檔案匯編強調「一中」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
《聯合國大會第2758號決議檔案匯編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》兩書由海峽兩岸關係法學研究會、海峽兩岸法學交流促進會編寫，九州出版社、法律出版社出版。記者陳政錄／攝影
《聯合國大會第2758號決議檔案匯編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》兩書由海峽兩岸關係法學研究會、海峽兩岸法學交流促進會編寫，九州出版社、法律出版社出版。記者陳政錄／攝影

在日前「台灣地位未定」引起討論後，大陸持續透過各種方式闡述立場，強調「一個中國原則」是聯大第2758號決議的基礎。在18日於武漢登場的「聯合國成立八十周年」國際學術研討會上，大陸國台辦首席法律顧問、法規局長張萬明做《聯合國大會第2758號決議檔案彙編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》兩書的新書發表，並指聯大決議文本「沒有出現台灣字樣」，是進一步證明了「台灣問題純屬中國內政」。

今年是大陸所謂「三個八十周年」，武漢18日舉行「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，陸方有大陸國台辦副主任趙世通、武漢大學黨委書記朱孔軍出席，會上還安排新書發表會。

《聯合國大會第2758號決議檔案彙編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》這兩本書，由海峽兩岸關係法學研究會、海峽兩岸法學交流促進會所編寫，大陸涉台法律研究學者參與，兩協會為陸方長期從事涉台法學研究的組織，與國台辦密切相關；兩書亦由大陸國台辦、司法部主管的九州出版社、法律出版社出版。

研討會開幕式後，張萬明做上述兩書的新書發表。他說，聯大第2758號決議的文字精準而準確，就是「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表」，並稱當時參與表決的各國都清楚，「中國是指包含了長城內外、大江南北，也包括了台灣在內的全中國」。

因此，張萬明稱，某些勢力謬稱2758號決議僅處理了中國代表權，並不涉及台灣，是罔顧事實，聯大第2758號決議源起於「一個中國原則」，產生過程遵循、充分鄭重確認了「一個中國原則」。他還認為，「決議文本沒有出現台灣字樣，恰恰更進一步證明台灣問題純屬中國內政」。

就「台灣地位未定論」，中國國際法學會會長、武漢大學人文社科資深教授黃進也在受訪時稱，無論從歷史上來看，從法理上來看，從二戰以後形成的國際秩序來看，「台灣都是我們中國的一部分」，最近有一些不同的聲音，要麼是故意為之，要麼是對歷史、對國際法法理的無知。

大陸國台辦首席法律顧問、法規局長張萬明在做新書發表的同時，也播放聯大2758號決議當時的影像紀錄，欲佐證陸方說法。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦首席法律顧問、法規局長張萬明在做新書發表的同時，也播放聯大2758號決議當時的影像紀錄，欲佐證陸方說法。記者陳政錄／攝影
18日於武漢舉辦的「聯合國成立八十周年」國際學術研討會上，大陸方面發布《聯合國大會第2758號決議檔案匯編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》兩本新書。記者陳政錄／攝影
18日於武漢舉辦的「聯合國成立八十周年」國際學術研討會上，大陸方面發布《聯合國大會第2758號決議檔案匯編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》兩本新書。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦首席法律顧問、法規局長張萬明表示，聯大決議（2758號決議）文本「沒有出現台灣字樣」，是進一步證明了「台灣問題純屬中國內政」。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦首席法律顧問、法規局長張萬明表示，聯大決議（2758號決議）文本「沒有出現台灣字樣」，是進一步證明了「台灣問題純屬中國內政」。記者陳政錄／攝影

2758號決議 聯合國 國台辦

延伸閱讀

國台辦副主任趙世通：聯大2758號決議產生過程嚴守「一個中國原則」

中央情報局35年解不開的密碼 業餘人士從公開檔案發現答案

聯合國警告 全球約9億貧窮人口承受氣候災害威脅

港府財政司長：堅定自由港地位 歡迎美企、人才來港

相關新聞

陸官媒點名5家心戰大隊周邊企業 陸委會批「跨國壓迫」、用心險惡

近日中共對我軍方心戰大隊發出懸賞通告，官媒並點名5家台獨關聯企業為其提供支持，陸委會18日批評指出，中共此等作為國際社會...

首位華人諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世 享嵩壽103歲

中國科學院院士、著名理論物理學家、諾貝爾獎獲得者楊振寧18日逝世。

「信仰坍塌、忠誠失節」 中共軍媒痛批何衛東、苗華等解放軍將領

中共軍媒18日發表社論，指中共中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等九名解放軍將領「信仰坍塌、忠誠失節」，將他們...

央視《日月譚天》獨家曝光 藝誠科技等5家台企涉支援我國軍心戰大隊

據央視旗下《日月譚天》微信號發布訊息，在福建廈門公安局發布依法徵集台軍心戰大隊18名核心骨幹違法犯罪線索的懸賞通告後，經...

貝森特稱下周與何立峰在馬來西亞會面 為習川會鋪路

在中美關係再度緊張之際，美國財政部長貝森特透露，他預計下周與大陸國務院副總理何立峰在馬來西亞會面，為即將舉行的中美首腦會...

間諜入住民宿窗前架起相機不出門 被老闆識破偷拍軍港

大陸國家安全部微信公號18日發布一起典型案例解析。案例中，有間諜入住民宿偷拍軍港，卻被火眼金睛的民宿老闆識破。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。