快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日逝世，為表示哀悼，北京清華清華大學首頁變成黑白色，配上「深切緬懷楊振寧先生1922-2025」標。（北京清華大學官網截圖）
諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日逝世，為表示哀悼，北京清華清華大學首頁變成黑白色，配上「深切緬懷楊振寧先生1922-2025」標。（北京清華大學官網截圖）

中國科學院院士、著名理論物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日逝世，為表示哀悼，大陸清華清華大學首頁變成黑白色，配上「深切緬懷楊振寧先生1922-2025」標。並配上「沉痛悼念深切緬懷楊振寧先生」文章，表示「寧拙毋巧，寧朴毋華」是他的治學態度，也是他的人生態度。正如他鍾愛的詩句「文章千古事，得失寸心知」，楊振寧的百年人生是一部閃耀在人類群星中的千古篇章。

文章表示，楊振寧是20世紀最偉大的物理學家之一，為現代物理學的發展作出卓越貢獻。他主要從事統計力學和對稱原理、粒子物理研究。因與李政道共同提出弱相互作用中宇稱不守恆原理而獲得1957年諾貝爾物理學獎，共同成為最早獲得諾貝爾獎的中國人。

楊振寧與米爾斯提出的「楊-米爾斯規範場論」奠定了後來粒子物理標準模型的基礎，被認為是現代物理學的基石之一，是與麥克斯韋方程和愛因斯坦廣義相對論相媲美的最重要的基礎物理理論之一。

他在粒子物理、場論、統計物理和凝聚態物理等物理學多個領域取得的許多成就，對這些領域的發展產生深遠影響。他是十多個國家科學院的外籍院士，獲頒國內外二十多所知名大學的名譽博士學位，還獲得了美國國家科學獎章、佛蘭克林獎章、昂薩格獎、費薩爾國王國際科學獎、中國國際科技合作獎、求是終身成就獎等眾多榮譽。

文章提到，楊振寧畢生心繫家國，為大陸的科教事業作出了傑出貢獻。1971年首次回大陸訪問，掀起大批華裔學者訪華熱潮，被譽為架設中美學術交流橋樑第一人，後又向中共中央領導同志提議恢復和加強基礎科學研究。他親自募集資金設立「對華教育交流委員會」，持續資助大陸學者近百人到美國進修，這些學者成為後來大陸科技發展的中堅力量。

他為促進大陸科技交流和進步做了大量工作，為大陸重大科學工程和科教政策制定建言獻策、發揮了重要影響。回到清華之後，他把高等研究院的發展作為自己的新事業，為清華大學物理學等基礎學科的發展和學校人才培養事業傾注了大量心血、作出了極大貢獻，對中國高等教育的改革發展產生了重要影響。

楊振寧1922年出生於安徽合肥。1938至1944年，在國立西南聯合大學物理系讀書，先後獲學士、碩士學位，1948年在美國芝加哥大學獲得博士學位餅留校工作。

楊振寧於1966年任紐約州立大學石溪分校愛因斯坦講座教授，創立理論物理研究所（現名為楊振寧理論物理研究所），並在該研究所工作至1999年。1986年起應邀擔任香港中文大學博文講座教授。1997年起任新成立的清華大學高等研究中心（現名為高等研究院）名譽主任，1999年起任清華大學教授。

楊振寧 清華大學 諾貝爾獎

延伸閱讀

前諾貝爾獎得主82歲娶28歲小嬌妻 楊振寧與翁帆的忘年戀

諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世 享嵩壽103歲

北京清華大學研發「玉衡」晶片 全球首款亞埃米級快照光譜晶片

貿易局勢升溫！彭博：蘋果庫克等全球企業CEO 本周會晤何立峰

相關新聞

陸官媒點名5家心戰大隊周邊企業 陸委會批「跨國壓迫」、用心險惡

近日中共對我軍方心戰大隊發出懸賞通告，官媒並點名5家台獨關聯企業為其提供支持，陸委會18日批評指出，中共此等作為國際社會...

首位華人諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世 享嵩壽103歲

中國科學院院士、著名理論物理學家、諾貝爾獎獲得者楊振寧18日逝世。

「信仰坍塌、忠誠失節」 中共軍媒痛批何衛東、苗華等解放軍將領

中共軍媒18日發表社論，指中共中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等九名解放軍將領「信仰坍塌、忠誠失節」，將他們...

央視《日月譚天》獨家曝光 藝誠科技等5家台企涉支援我國軍心戰大隊

據央視旗下《日月譚天》微信號發布訊息，在福建廈門公安局發布依法徵集台軍心戰大隊18名核心骨幹違法犯罪線索的懸賞通告後，經...

貝森特稱下周與何立峰在馬來西亞會面 為習川會鋪路

在中美關係再度緊張之際，美國財政部長貝森特透露，他預計下周與大陸國務院副總理何立峰在馬來西亞會面，為即將舉行的中美首腦會...

文革後最大整肅 習近平刀刃向內 一口氣摘掉軍方27星

中國國防部昨宣布，中央軍委副主席何衛東、中央軍委政治工作部原主任苗華等9名解放軍高級將領被「雙開」，並立案審查。其中，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。