曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

中國科學院院士、著名理論物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日逝世，為表示哀悼，大陸清華清華大學首頁變成黑白色，配上「深切緬懷楊振寧先生1922-2025」標。並配上「沉痛悼念深切緬懷楊振寧先生」文章，表示「寧拙毋巧，寧朴毋華」是他的治學態度，也是他的人生態度。正如他鍾愛的詩句「文章千古事，得失寸心知」，楊振寧的百年人生是一部閃耀在人類群星中的千古篇章。

文章表示，楊振寧是20世紀最偉大的物理學家之一，為現代物理學的發展作出卓越貢獻。他主要從事統計力學和對稱原理、粒子物理研究。因與李政道共同提出弱相互作用中宇稱不守恆原理而獲得1957年諾貝爾物理學獎，共同成為最早獲得諾貝爾獎的中國人。

楊振寧與米爾斯提出的「楊-米爾斯規範場論」奠定了後來粒子物理標準模型的基礎，被認為是現代物理學的基石之一，是與麥克斯韋方程和愛因斯坦廣義相對論相媲美的最重要的基礎物理理論之一。

他在粒子物理、場論、統計物理和凝聚態物理等物理學多個領域取得的許多成就，對這些領域的發展產生深遠影響。他是十多個國家科學院的外籍院士，獲頒國內外二十多所知名大學的名譽博士學位，還獲得了美國國家科學獎章、佛蘭克林獎章、昂薩格獎、費薩爾國王國際科學獎、中國國際科技合作獎、求是終身成就獎等眾多榮譽。

文章提到，楊振寧畢生心繫家國，為大陸的科教事業作出了傑出貢獻。1971年首次回大陸訪問，掀起大批華裔學者訪華熱潮，被譽為架設中美學術交流橋樑第一人，後又向中共中央領導同志提議恢復和加強基礎科學研究。他親自募集資金設立「對華教育交流委員會」，持續資助大陸學者近百人到美國進修，這些學者成為後來大陸科技發展的中堅力量。

他為促進大陸科技交流和進步做了大量工作，為大陸重大科學工程和科教政策制定建言獻策、發揮了重要影響。回到清華之後，他把高等研究院的發展作為自己的新事業，為清華大學物理學等基礎學科的發展和學校人才培養事業傾注了大量心血、作出了極大貢獻，對中國高等教育的改革發展產生了重要影響。

楊振寧1922年出生於安徽合肥。1938至1944年，在國立西南聯合大學物理系讀書，先後獲學士、碩士學位，1948年在美國芝加哥大學獲得博士學位餅留校工作。

楊振寧於1966年任紐約州立大學石溪分校愛因斯坦講座教授，創立理論物理研究所（現名為楊振寧理論物理研究所），並在該研究所工作至1999年。1986年起應邀擔任香港中文大學博文講座教授。1997年起任新成立的清華大學高等研究中心（現名為高等研究院）名譽主任，1999年起任清華大學教授。