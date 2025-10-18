「學習彼此沒經驗過的事」82歲時娶了28歲翁帆 讓楊振寧生命延長

編者按：原文刊登於2006年7月6日的聯合報相對論版面，楊振寧跟翁帆接受聯合報專訪，他們在此之前一年多甫成婚。楊與翁在訪談中分享他們新婚生活的滋味。楊振寧說：「我和翁帆是不同時代的人，但從彼此身上，我們學習到彼此沒經驗過的事。」

以下是專訪內容

二○○四年十二月，八十二歲的諾貝爾物理學獎得主楊振寧梅開二度，引起全球矚目和議論。他的新婚妻子翁帆，年僅廿八歲，是楊振寧眼中「上帝恩賜最後的禮物，給我的老靈魂一個重回青春的歡喜」。

前天，楊振寧和翁帆婚後第一次來到台灣，走到哪裡都手拉著手，親密不言可喻。訪談中，楊振寧談老、談緩慢、談身後，樣樣坦然，但是愛情超越這一切，翁帆說：「這是我們的決定，我們生活得很好。」

問：兩位結婚快兩年了，結婚對你們各自的人生，最大改變是什麼？

楊振寧（以下簡稱楊）：我們是不同時代的人，婚後，我們從彼此學習到些自己以前沒經驗過的事情。

我們年紀差很多，媒體有非常多討論，不過有一點大家都沒注意到：一個人到了八十多歲，不可能不想到他的生命是有限的，跟一個年紀很輕的人結婚，很深刻的感受是，這個婚姻把自己的生命，在某一種方式上做了延長。

假如我沒跟翁帆結婚，我會覺得三四十年後的事跟我沒關係；現在我知道，三四十年後的事，透過翁帆的生命，與我有非常密切的關係。下意識裡，這個想法對我有很重要的影響。

翁帆（以下簡稱翁）：振寧講過：「有些事我看不到了，可是再過三四十年，你幫我看。」我們心底難免有點傷感，但大家都曉得這是一個事實，每個人都會經歷。

對我來說，婚後經常要旅行，參加一些會議和活動，這跟我以前生活不一樣，因為我結婚前還在念書。

我想所有人結婚後都少一些自由，但也換來很多好處，比如說，晚上不用一個人吃飯。

1995年，楊振寧與翁帆初相識。 楊振寧/提供 問：楊振寧的過去，翁帆沒有參與，會造成隔閡嗎？或反而可以分享不重疊的人生？

楊：我認識很多人，有的認識很多年，像這兩天翁帆和我會看到很多人，我都會預先向翁帆介紹，這個人多少歲、做什麼研究。

翁：多的時候我不可能全部記住，但見面談話後，就可以記起來。我發現，很多人年紀大，可是心態非常年輕。像這回去維也納，我和法國一個諾貝爾獎得主的太太去逛博物館，她六七十歲了，但完全不覺得她是個老人，她走路甚至比我還行。

楊：也是在維也納，見到一個非常重要的理論物理學家，他們夫婦請我們吃飯，他夫人問翁帆多少歲了……

翁：她非常開朗，她先說自己七十六歲了，問我多少歲。我說我快三十了。她非常吃驚，說：「我以為妳才十六歲！」我們哈哈大笑。

楊：我想人相處了以後，年齡差別沒什麼重要性，重要的是，每個人都不一樣。

透過跟翁帆的接觸，我也認識很多和她同年紀、在潮州、廣東長大的中國年輕人，幫助我對中國今天的各種現象，多一些了解。

問：會不會在價值觀上因為世代差距有不同看法？

楊：像吃東西，畢竟我在美國住了快六十年，而她最近才長期接觸外國生活。

翁：我發現他吃中餐和西餐份量不一樣，西餐吃得比較多，中餐通常吃一點就說吃飽了。

楊：又比如說她對中國的補藥，相信的程度，比我大了很多很多。

翁：中國人普遍覺得人參是好的，廣東人喜歡煲湯，裡頭會放一些藥材。這些我相信對身體有好處，他一邊喝，一邊說不相信。不過只要他肯喝，我還是會煲給他。

楊：我對煲湯的作用，信仰沒有她那麼強。

我想中醫裡許多觀念有它的道理，不過這個道理沒有通過科學的方法研究清楚（翁笑）。比如說人參對人的身體所以好，因素非常複雜，人體也非常複雜，兩個複雜的東西混在一起，就不容易研究。

問：你們談話都這麼科學嗎？跟諾貝爾獎得主生活在一起是什麼感受？

翁：我想他首先是一個人。當我們生活在一起，我很少去想他是什麼得主或什麼人物，就只把他當作丈夫一樣來相處。

楊：我可以解釋得更清楚一點。比如說我看電視或看電影，了解的速度不如一般人，一方面是我的耳朵有點問題，不過不只是這個。我跟翁帆看電影，她會覺得：喔，原來楊振寧這人，並不這麼聰明。

翁：每看完一部電影，過一兩天他就完全忘了，我再跟他提起，他就說沒看過。他說他年輕時就是這樣，所以一部電影看上十次，都不會覺得悶。

問：結婚兩年，院士做過的什麼事讓妳最感動？

翁：嗯，現在我剛好想起兩件事，心裡覺得是甜的。有一回我們在日本，早上我病了，頭暈、肚子疼，沒法起床，振寧到樓下幫我拿一碗麥片粥上來，餵我吃。（楊：多半時候，都是她照顧我。）

另一件是在三亞的酒店，他通常比我早起看報紙、看書。那天他不想開燈吵醒我，就到洗手間裡頭去看。我醒來後跟他說，你可以開燈的。

問：你似乎對老這件事很坦然？

楊：是，很幸運，我現在身體很好。假如我不能行動了，我們的關係和對前途的看法，不可能跟現在一樣。

有人認為我們的年紀差這麼多，興趣可能完全在不同方向，過去經驗也不一樣，會影響我們彼此之間的了解程度。不過，我覺得這些婚姻不成功的可能性，在我們之間都沒有。

相反的，年紀差這麼多的婚姻，有特別促進兩人關係融洽的地方。比如說，一個人年紀大以後，反應會比以前慢一點，英文說slow down。年輕時你走路反應很快，絆了一下立刻可以調節，年紀大的人調節速度慢一點。

所以我跟翁帆走路，很自然就拉著手。一般人說這表示我們的關係很親密，當然如此，不過還有一個更深的道理，就是我拉著她的手，我走路的安全感會增加。

問：翁小姐會刻意慢下來配合嗎？

翁：我沒有，其實他走路很快的。

問：婚前你們曾討論過如何排解別人的議論或親友的壓力嗎？

楊：親人的看法，當然是我們比較重要的考慮（楊有三名子女），不過在我們兩家的情形，他們沒有任何異議。至於朋友，我想絕大多數都覺得這是一樁不尋常的婚姻，不過他們也認為是值得做的事情。

最近我們到美歐去了一趟，因為翁帆是念英文的，所以她和別人交談一點困難也沒有。我曾經想過，如果她不大會說英文，我們會不會結婚？這是沒辦法回答的問題，人的感情很複雜，不過這的確是一個重要因素。

翁：我們結婚是先自己決定，再通知家裡人。當然希望他們支持，不過我想，首先是我們自己做了決定。

振寧說過三四十年後，大家一定會認為這是羅曼史，我也這樣覺得。我這樣想沒什麼特別理由，只因為我們生活得很好。

楊：我想（看了翁一眼），翁帆也許不會反對我給你們講這個故事。討論結婚的時候，我跟翁帆說，將來我不在了，我贊成妳再結婚。她說：「我當然不會，你怎麼可以這樣講！」

但我的話是有哲理的。人生非常複雜，沒有絕對的對與不對。我告訴她，贊成妳將來再結婚，是年紀大的楊振寧講的；年紀輕的楊振寧，希望妳不再結婚。