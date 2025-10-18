陸官媒點名5家心戰大隊周邊企業 陸委會批「跨國壓迫」、用心險惡

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會18日批評中共官媒日月譚天點名5家我心戰大隊周邊企業一事。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會18日批評中共官媒日月譚天點名5家我心戰大隊周邊企業一事。（記者廖士鋒／攝影）

近日中共對我軍方心戰大隊發出懸賞通告，官媒並點名5家台獨關聯企業為其提供支持，陸委會18日批評指出，中共此等作為國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇目的，「用心極其險惡」。

央視旗下日月譚天17日晚間發文點名5家企業是「台軍心戰大隊周邊支持企業」，包含：藝誠科技有限公司、大數軟體有限公司、迪泰威科技有限公司、數位奇跡科技股份有限公司、思想科技有限公司。消息來源則是「島內網友」，以及「經過調查比對」。文章甚至提到一些承包案的內容。

陸委會18日中午發出新聞稿指，針對今日中共官媒並威脅懲罰我5家關聯企業，予以嚴厲譴責。

陸委會指出，中共此等作為是「法律戰」與「心理戰」，更是國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，企圖對我國軍人員與民間企業，運用所謂「台灣網友協助檢舉」、「相關被點名人員在台生活遇到障礙」等，妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。

陸委會表示，中共此等作為，並非針對台灣個人或個別企業，而是透過跨國鎮壓對台灣民眾的集體脅迫，未來並可能擴及百工百業，其目的是企圖形塑對台長臂管轄的假象，擾亂我軍心與民心，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。國人必須清楚認知。

陸委會強調，中共對台灣完全沒有管轄權，對於這類違背國際秩序與規則的不法威嚇，政府有能力與決心，持續堅定保護台灣產業與人員安全，請國人安心，勿受中共的威脅與恫嚇，並一致團結對外。

最後，陸委會提醒，任何個人或產業如有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，依情節可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法等，將面臨7年以上有期徒刑，呼籲所有民眾不要為了一己私利，拿到一點小小好處，就配合對岸相關行為，將受到最嚴厲的法律制裁。

