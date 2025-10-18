黎智英妻女於梵蒂岡會見教宗

快訊

中央社／ 台北18日電

壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法的案件，正等待法庭裁決。天主教通訊社報導，黎智英妻女15日在梵蒂岡獲羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）接見，黎智英的妻子李韻琴與教宗握手致意。

天主教通訊社（Catholic News Agency）16日報道，教宗良十四世15日在梵蒂岡聖伯多祿廣場公開接見活動結束之後，接見了黎智英的妻子李韻琴和女兒黎采，她們身著傳統上女性覲見教宗時所穿的正式黑色服裝，以示莊重與尊敬。

根據梵蒂岡媒體（Vatican Media）的照片，李韻琴和教宗握手致意，她與女兒和教宗傾談期間均展露笑容。

黎智英被控違反國安法「串謀勾結外國勢力」等罪，審訊結案陳詞已於今年8月結束，法官未公佈裁決日期。年屆77歲的黎智英於2020年底被香港法院撤銷保釋後一直還押，其後被控違反蘋果大樓租用契約，被法院裁定欺詐罪，判監5年9個月。

天主教通訊社報導引述黎智英兒子黎崇恩今年稍早表示，黎智英的案件「可能要到今年年底或明年年初才會宣判」。

