「信仰坍塌、忠誠失節」 中共軍媒痛批何衛東、苗華等解放軍將領

中共軍媒18日發表社論，指中共中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等九名解放軍將領「信仰坍塌、忠誠失節」，將他們開除中共黨籍，顯示中共中央、中央軍委堅定不移把軍隊反腐敗鬥爭進行到底。

中共中央軍委機關報「解放軍報」，18日刊發社論，稱中共中央決定給予何衛東、苗華等九人開除中共黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴，再次表明了中共中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度。

社論指出，何衛東、苗華等九人嚴重違反中共紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣。身為中共和軍隊的高級幹部，他們背棄初心使命、喪失黨性原則，信仰坍塌、忠誠失節，嚴重辜負中共中央、中央軍委的信任，嚴重破壞党指揮槍原則和軍委主席負責制，嚴重損害部隊政治生態，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，給中共事業、國防和軍隊建設，以及高級幹部形象造成極大損害。

社論稱，腐敗是中共面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。中共十八大以來，全軍和武警部隊堅持全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，以整風精神推進政治整訓，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，重拳懲貪肅腐，決心之大前所未有，力度之大前所未有，新時代政治建軍取得歷史性成就。

社論提到，何衛東、苗華等人的腐敗問題是郭伯雄、徐才厚流毒的發酵變異，當前反腐敗鬥爭是中共十八大以來正風反腐的延續、重塑人民軍隊的深化。對何衛東、苗華等人的深挖徹查，以無可辯駁的事實表明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就絕不姑息，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。