快訊

「信仰坍塌、忠誠失節」 中共軍媒痛批何衛東、苗華等解放軍將領

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國防部17日通報，中共中央軍委副主席何衛東（左）、中共中央軍委政治工作部主任苗華等9人嚴重違紀違法，被開除黨籍、軍籍。 新華社
中共軍媒18日發表社論，指中共中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等九名解放軍將領「信仰坍塌、忠誠失節」，將他們開除中共黨籍，顯示中共中央、中央軍委堅定不移把軍隊反腐敗鬥爭進行到底。

中共中央軍委機關報「解放軍報」，18日刊發社論，稱中共中央決定給予何衛東、苗華等九人開除中共黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴，再次表明了中共中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度。

社論指出，何衛東、苗華等九人嚴重違反中共紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣。身為中共和軍隊的高級幹部，他們背棄初心使命、喪失黨性原則，信仰坍塌、忠誠失節，嚴重辜負中共中央、中央軍委的信任，嚴重破壞党指揮槍原則和軍委主席負責制，嚴重損害部隊政治生態，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，給中共事業、國防和軍隊建設，以及高級幹部形象造成極大損害。

社論稱，腐敗是中共面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。中共十八大以來，全軍和武警部隊堅持全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，以整風精神推進政治整訓，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，重拳懲貪肅腐，決心之大前所未有，力度之大前所未有，新時代政治建軍取得歷史性成就。

社論提到，何衛東、苗華等人的腐敗問題是郭伯雄、徐才厚流毒的發酵變異，當前反腐敗鬥爭是中共十八大以來正風反腐的延續、重塑人民軍隊的深化。對何衛東、苗華等人的深挖徹查，以無可辯駁的事實表明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就絕不姑息，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。

中共 反腐 解放軍

相關新聞

貝森特稱下周與何立峰在馬來西亞會面 為習川會鋪路

在中美關係再度緊張之際，美國財政部長貝森特透露，他預計下周與大陸國務院副總理何立峰在馬來西亞會面，為即將舉行的中美首腦會...

央視《日月譚天》獨家曝光 藝誠科技等5家台企涉支援我國軍心戰大隊

據央視旗下《日月譚天》微信號發布訊息，在福建廈門公安局發布依法徵集台軍心戰大隊18名核心骨幹違法犯罪線索的懸賞通告後，經...

「信仰坍塌、忠誠失節」 中共軍媒痛批何衛東、苗華等解放軍將領

中共軍媒18日發表社論，指中共中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等九名解放軍將領「信仰坍塌、忠誠失節」，將他們...

國台辦副主任趙世通：聯大2758號決議產生過程嚴守「一個中國原則」

今年是大陸所謂「三個八十周年」，武漢今舉行「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，大陸國台辦副主任趙世通表示，聯大第275...

戰國時期虎形牌現世！美民間再返還陸文物 謝鋒大讚

在中美關係緊張下，美國民間機構日前返還中國一件春秋戰國時期的虎形牌飾。大陸駐美大使謝鋒表示，這「為中美人文交流增添了積極...

中美貿易局勢緩解？ 何立峰、貝森特視訊通話同意舉行新一輪經貿磋商

就在中美貿易緊張局勢升溫之際，大陸國務院副總理何立峰，18日與美國財長貝森特等人舉行視訊通話，同意儘快舉行新一輪中美經貿...

