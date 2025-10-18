貝森特稱下周與何立峰在馬來西亞會面 為習川會鋪路

在中美關係再度緊張之際，美國財政部長貝森特透露，他預計下周與大陸國務院副總理何立峰在馬來西亞會面，為即將舉行的中美首腦會談做準備。

彭博報導，貝森特17日在白宮一場活動上說，他將於當天晚上8時半至9時與何立峰通話，並稱兩人可能於下周在馬來西亞會面，為兩國元首的會晤做準備。

東南亞國家協會（ASEAN）將於10月26日至28日在馬來西亞首都吉隆坡舉行。中美此次會晤將是雙方的第五輪談判，先前貝森特與何立峰曾在西班牙馬德里、瑞典斯德哥爾摩、英國倫敦和瑞士日內瓦進行貿易磋商。

大陸上周宣布擴大稀土出口管制後，美國總統川普曾威脅對大陸商品加徵100%關稅，並稱將取消原定與大陸國家主席習近平在韓國的會晤。

不過，川普在17日發布的福斯新聞採訪片段中說，仍將與習近平在韓國舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會上見面。

貝森特也表示，他認為美中兩國關係「已經出現降溫」。

路透報導，貝森特17日向國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行發布聲明說，IMF應以「客觀公正」的態度加強對各國的監督活動。他也說，世行應停止對大陸的支持，並將資源轉移到更需要的國家。

貝森特說：「IMF不應迴避尖銳問題，應該更明確地突出內部和外部失衡問題，更深入理解中國等大型經濟體的產業政策如何導致這些失衡，解釋其潛在的有害溢出效應，並建議適當的糾正措施。」

貝森特還批評，IMF為負債累累的發展中國家進行債務重組談判時，「過於輕易地讓頑固的債權國逃避責任」。

作為全球最大的雙邊貸款方，大陸最初堅持要求多邊開發銀行也承擔損失，從而推遲了查德、尚比亞和斯里蘭卡的債務重組。貝森特沒有直接點名大陸，但他指這種情況加劇了債務國的流動性和經濟壓力。