快訊

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

52歲男為新婚努力壯陽「一晚要求戰三次」妻氣瘋：婚前說沒慾望了

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

聽新聞
0:00 / 0:00

貝森特稱下周與何立峰在馬來西亞會面 為習川會鋪路

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國財政部長貝森特。歐新社
美國財政部長貝森特。歐新社

中美關係再度緊張之際，美國財政部長貝森特透露，他預計下周與大陸國務院副總理何立峰馬來西亞會面，為即將舉行的中美首腦會談做準備。

彭博報導，貝森特17日在白宮一場活動上說，他將於當天晚上8時半至9時與何立峰通話，並稱兩人可能於下周在馬來西亞會面，為兩國元首的會晤做準備。

東南亞國家協會（ASEAN）將於10月26日至28日在馬來西亞首都吉隆坡舉行。中美此次會晤將是雙方的第五輪談判，先前貝森特與何立峰曾在西班牙馬德里、瑞典斯德哥爾摩、英國倫敦和瑞士日內瓦進行貿易磋商。

大陸上周宣布擴大稀土出口管制後，美國總統川普曾威脅對大陸商品加徵100%關稅，並稱將取消原定與大陸國家主席習近平在韓國的會晤。

不過，川普在17日發布的福斯新聞採訪片段中說，仍將與習近平在韓國舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會上見面。

貝森特也表示，他認為美中兩國關係「已經出現降溫」。

路透報導，貝森特17日向國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行發布聲明說，IMF應以「客觀公正」的態度加強對各國的監督活動。他也說，世行應停止對大陸的支持，並將資源轉移到更需要的國家。

貝森特說：「IMF不應迴避尖銳問題，應該更明確地突出內部和外部失衡問題，更深入理解中國等大型經濟體的產業政策如何導致這些失衡，解釋其潛在的有害溢出效應，並建議適當的糾正措施。」

貝森特還批評，IMF為負債累累的發展中國家進行債務重組談判時，「過於輕易地讓頑固的債權國逃避責任」。

作為全球最大的雙邊貸款方，大陸最初堅持要求多邊開發銀行也承擔損失，從而推遲了查德、尚比亞和斯里蘭卡的債務重組。貝森特沒有直接點名大陸，但他指這種情況加劇了債務國的流動性和經濟壓力。

馬來西亞 貝森特 中美關係 何立峰 習近平

延伸閱讀

美中貿易代表擬17日晚間通話 美財長：相信情勢已緩和

美對陸高關稅難長久 川普：須敲定公平協議 兩周後與習近平會面

與蘋果CEO會面 何立峰：希望庫克等人擔任中美關係「橋梁紐帶」

貿易局勢升溫！彭博：蘋果庫克等全球企業CEO 本周會晤何立峰

相關新聞

貝森特稱下周與何立峰在馬來西亞會面 為習川會鋪路

在中美關係再度緊張之際，美國財政部長貝森特透露，他預計下周與大陸國務院副總理何立峰在馬來西亞會面，為即將舉行的中美首腦會...

央視《日月譚天》獨家曝光 藝誠科技等5家台企涉支援我國軍心戰大隊

據央視旗下《日月譚天》微信號發布訊息，在福建廈門公安局發布依法徵集台軍心戰大隊18名核心骨幹違法犯罪線索的懸賞通告後，經...

「信仰坍塌、忠誠失節」 中共軍媒痛批何衛東、苗華等解放軍將領

中共軍媒18日發表社論，指中共中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等九名解放軍將領「信仰坍塌、忠誠失節」，將他們...

國台辦副主任趙世通：聯大2758號決議產生過程嚴守「一個中國原則」

今年是大陸所謂「三個八十周年」，武漢今舉行「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，大陸國台辦副主任趙世通表示，聯大第275...

戰國時期虎形牌現世！美民間再返還陸文物 謝鋒大讚

在中美關係緊張下，美國民間機構日前返還中國一件春秋戰國時期的虎形牌飾。大陸駐美大使謝鋒表示，這「為中美人文交流增添了積極...

中美貿易局勢緩解？ 何立峰、貝森特視訊通話同意舉行新一輪經貿磋商

就在中美貿易緊張局勢升溫之際，大陸國務院副總理何立峰，18日與美國財長貝森特等人舉行視訊通話，同意儘快舉行新一輪中美經貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。