中美貿易局勢緩解？ 何立峰、貝森特視訊通話同意舉行新一輪經貿磋商

就在中美貿易緊張局勢升溫之際，大陸國務院副總理何立峰，18日與美國財長貝森特等人舉行視訊通話，同意儘快舉行新一輪中美經貿磋商。

新華社報導，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰，與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛裡爾舉行視訊通話，雙方圍繞落實今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就雙邊經貿關係中的重要問題進行了坦誠、深入、建設性的交流，同意儘快舉行新一輪中美經貿磋商。

美國總統川普上周對北京的新出口管制作出反應，威脅對進口的大陸產品徵收100%的額外關稅後，報復中國大陸擴大稀土出口管制措施，顯示中美關係緊張。

大陸外交部13日則回應，陸方堅決反對，美方不僅沒有反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同陸方打交道的正確方式。14日並強硬表態，重申「打，奉陪到底；談，大門敞開」，強調中方有能力也有決心維護國家利益及全球產業供應鏈的穩定。

彭博報導，貝森特16日在評論中點名批評大陸商務部副部長兼國際貿易代表李成鋼，8月未經邀請到華盛頓，並指責對方發表「戰狼式」的「煽動性言論」，不尊重美國。大陸商務部發言人何詠前回應稱，美方有關言論嚴重歪曲事實。