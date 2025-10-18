國台辦副主任趙世通：聯大2758號決議產生過程嚴守「一個中國原則」

今年是大陸所謂「三個八十周年」，武漢今舉行「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，大陸國台辦副主任趙世通表示，聯大第2758號決議產生過程嚴格遵守「一個中國原則」，抨擊民進黨勾連外部勢力，鼓譟聯大第2758號決議與台灣無關、翻炒台灣定位未定的謬論。他還提及，「中國的統一不會損害任何國家的正當利益，包括它們在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇」。

武漢大學和埃及本哈大學，18日舉行以「世界秩序、國際法與多邊主義的未來」為主題的國際學術研討會，邀請近百位國際和大陸的學者、專家與會。

首先在開幕式致詞的武漢大學黨委書記朱孔軍即表示，「開羅宣言明確日本所竊取於中國之領土，例如例如東北四省、台灣、澎湖群島等歸還中國，從法理上確認了中國對台灣及其附屬島嶼的主權」。

他接著說，1971年聯大通過2758號決議，明確恢復「中華人民共和國」的一切權利，承認「中華人民共和國」為中國的唯一合法代表，並立即把「蔣介石」的代表驅逐出去，徹底解決中國在聯合國的代表權問題，也從法理與實踐上確認一中原則，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

趙世通致詞時，也首先引述大陸國家習近平表示，「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」的言論，並強調「台灣自古屬於中國」，開羅宣言、波茲坦公告等法律文件承認「中國對台灣的主權」，和聯大第2758號決議確認國際社會堅持「一個中國原則」的格局不可撼動，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權」等陸方主張。

趙世通認為，基於「一個中國原則」這一根本前提和基礎，1971年聯大通過第2758號決議，其合法性、有效性、權威性不容挑戰，台灣民進黨當局勾連外部勢力，鼓譟決議與台灣無關，翻炒台灣地位未定的謊言謬論，「事實是決議的產生過程嚴格遵循一個中國原則，徹底杜絕了製造兩個中國、一中一台的任何可能，徹底否定了台灣地位未定」。

趙世通強調，任何試圖篡改歷史事實，歪曲挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅是在威脅中國的主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，結局必定是一敗塗地。

趙世通接著喊話，「支持中國統一事業」，是國際社會維護二戰後國際秩序的應有之義，也是捍衛國際法理正義的必然之舉。他說，「中國的統一不會損害任何國家的正當利益」，包括它們在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇。