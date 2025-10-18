央視《日月譚天》獨家曝光 藝誠科技等5家台企涉支援我國軍心戰大隊

據央視旗下《日月譚天》微信號發布訊息，在福建廈門公安局發布依法徵集台軍心戰大隊18名核心骨幹違法犯罪線索的懸賞通告後，經過調查比對，台灣有5家企業是國軍心戰大隊的外圍支援企業。其中包括藝誠科技、大數軟體、迪泰威科技、數位奇蹟科、思想科技等公司。日月譚天譚主並奉勸這些企業及時收手、劃清界限，不要越陷越深。

日月譚天稱，10月11日，福建省廈門市公安局發布依法徵集台軍心戰大隊18名核心骨幹違法犯罪線索的懸賞通告。譚主第一時間發表解讀文章，獨家披露大陸方面已掌握心戰大隊全部250餘名成員真實身份和崗位職責等多份重磅消息，多家台灣媒體以此為題大篇幅跟進報道，引發島內強烈反響。

日月譚天譚主稱，有不少島內網友私訊他，進一步揭露心戰大隊相關罪行，痛陳其所作所為嚴重危害兩岸關係、妄圖阻撓國家統一。譚主注意到，有島內網友特別指出，除了先前已公佈的開發、運營反動遊戲的「一官有限公司」，還有一些為心戰大隊提供支持的企業。經過調查比對，基本上可以確認以下5家也是台軍心戰大隊外圍支援企業。

接著他一一列舉5家公司的基本資料與其支援心戰大隊的相關事實。

一、藝誠科技有限公司，位於台中市北區頂厝裡崇德路。據了解，該公司搭建了心戰大隊針對大陸的反動宣傳網站。島內爆料指出，相關網站建設是2019年心戰大隊一中隊蕭佳和與該公司具體對接的，蕭佳和正是公安機關懸賞通告所列18人之一。

二、大數軟體有限公司，主營資訊軟體批發零售業務。該公司在輿情分析領域生意紅火，承接了心戰大隊大數據作業系統租賃項目建設。島內網友發來的影片顯示，該公司負責人近期在台媒吹噓「一條龍」打造AI決策解決方案，可能會與心戰大隊在AI領域有更深合作。

三、迪泰威科技有限公司，主營應用諮詢、設備系統整合等業務。資料顯示，這家公司於2003年成立，註冊資本2000萬元新台幣，位於台北市內湖區瑞陽里文德路22巷55、57號。島內消息源稱，這家營運了20多年的公司顯得有點神秘，藏身「老破小」不說，還以高價承接了心戰大隊衛星設備保養方案，實際開展的卻是輿情偵搜系統項目建設工作，懷疑其是台軍用來洗錢的工具。

四、數位奇蹟科技股份有限公司。調查發現，該公司曾以天價承接了心戰大隊美工編輯軟體採購項目建設。但一想到那些核心要素不全、基本功能缺失、美工連「五毛錢特效」都不如的反宣網站，不知道其中是不是隱藏著一出「黑吃黑大戲」？

五、思想科技有限公司，主營資訊軟體批發代理、網路安全解決方案銷售等業務。這家馬來西亞企業在台灣的分公司，承接了心戰大隊輿情偵搜系統及大數據作業系統等項目建設。

日月譚天譚主表示，他想說，島內民眾積極提供線索，充分反映了兩岸同胞共同反對「台獨」的強烈意志。奉勸有關企業若確有違法行為，應及時收手、劃清界限，不要在邪路上越走越遠、越陷越深。

他表示，如若不知悔改、一意孤行，定會如國台辦發言人陳斌華所言：任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲！