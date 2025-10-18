聽新聞
最萌偷渡客是牠！陸貓貓藏貨櫃漂到美 餓3周奇蹟生還

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在中美互徵對方船舶港口費的劍拔弩張下，最近一隻中國小貓的溫馨新聞引發關注。這隻三花貓搭貨櫃船在封閉的貨櫃裡，從中國流浪到美國明尼蘇達州，牠被關在緊密的貨櫃裡長達三周，最終奇蹟生還並已康復，已有二百個家庭排隊想領養。

據CBS NEWS（哥倫比亞廣播公司）報導，小貓被推測是在貨櫃裝運時不慎進入（有大陸網友稱是從廣東的港口上船），隨後被困在黑暗、密閉環境中，經歷了長達三周的跨洋航行。直到貨櫃在明尼蘇達州奧克戴爾被卸下時，這隻瘦弱的「毛茸茸偷渡客」才被發現。

這隻約六個月大的小貓（中華田園貓）被發現時嚴重脫水、骨瘦如柴（僅一點八公斤），還因為驚魂未定而對人充滿敵意。牠隨後被安置到該州的動物救援組織（寵物天堂）接受照護。

「寵物天堂」的執行董事凱莉對此表示驚嘆，「牠能夠在那趟旅程中活下來，簡直是一個奇蹟。三周沒有食物或水，牠不可能存活。我們推測牠可能喝了貨櫃凝結的水珠，甚至捕食了貨櫃內的昆蟲和囓齒動物。」

小貓剛來時會對人類嘶吼和撲咬。不過現在牠已經會對人發出呼嚕聲，眼神明亮，也開始信任人類。小貓的康復除了歸功於志工們的細心照料，還有一隻名為「王子」（Prince）的貓咪夥伴，讓小貓漸漸放下心防，兩隻貓咪迅速建立深厚友誼，彼此依賴。

小貓逐漸康復，已長到三點五公斤，她與王子將作為一對搭檔開放領養，尋找能給予牠們永遠安穩生活的家庭。目前已有二百個家庭排隊希望領養牠們，包括加拿大和來自中國的家庭。

