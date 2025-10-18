戰國時期虎形牌現世！美民間再返還陸文物 謝鋒大讚

在中美關係緊張下，美國民間機構日前返還中國一件春秋戰國時期的虎形牌飾。大陸駐美大使謝鋒表示，這「為中美人文交流增添了積極因素」。

大陸駐美大使館官網，謝鋒十六日代表大陸政府接收美方民間機構代表、莫里斯藝術法律事務所創始人莫里斯代為返還的虎形牌飾文物。

謝鋒對美方機構主動向大陸返還虎形牌飾文物表示高度讚賞和感謝，指出虎形牌飾文物回歸大陸，能夠最大程度地展示和發揮其蘊含的歷史、藝術、科學價值，也為中美人文交流增添了積極因素。大陸將通過文物展覽等方式，向更多的人講述虎形牌飾文物背後的故事，把兩國人民的友好情誼傳遞下去。歡迎更多有識之士支持並參與推動流失文物返還原屬國，為增進中美人民友好、助力中美關係發展貢獻力量。

該虎形牌飾文物具有典型的鄂爾多斯青銅藝術風格，是春秋至戰國時期中國北方草原文物的重要代表，對於研究中國古代草原文化與族群交流具有重要意義。

這也是繼今年五月大陸接收美國史密森學會旗下國立亞洲藝術博物館返還的戰國時期子彈庫帛書「五行令」、「攻守占」後，大陸駐美使館又一次成功接收美方返還重要文物。