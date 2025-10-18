聽新聞
0:00 / 0:00

戰國時期虎形牌現世！美民間再返還陸文物 謝鋒大讚

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
美國莫里斯藝術法律事務所創始人莫里斯（左）代表客戶向大陸駐美大使謝鋒（右）返還一件虎形牌飾。圖／取自大陸駐美大使館
美國莫里斯藝術法律事務所創始人莫里斯（左）代表客戶向大陸駐美大使謝鋒（右）返還一件虎形牌飾。圖／取自大陸駐美大使館

中美關係緊張下，美國民間機構日前返還中國一件春秋戰國時期的虎形牌飾。大陸駐美大使謝鋒表示，這「為中美人文交流增添了積極因素」。

大陸駐美大使館官網，謝鋒十六日代表大陸政府接收美方民間機構代表、莫里斯藝術法律事務所創始人莫里斯代為返還的虎形牌飾文物

謝鋒對美方機構主動向大陸返還虎形牌飾文物表示高度讚賞和感謝，指出虎形牌飾文物回歸大陸，能夠最大程度地展示和發揮其蘊含的歷史、藝術、科學價值，也為中美人文交流增添了積極因素。大陸將通過文物展覽等方式，向更多的人講述虎形牌飾文物背後的故事，把兩國人民的友好情誼傳遞下去。歡迎更多有識之士支持並參與推動流失文物返還原屬國，為增進中美人民友好、助力中美關係發展貢獻力量。

該虎形牌飾文物具有典型的鄂爾多斯青銅藝術風格，是春秋至戰國時期中國北方草原文物的重要代表，對於研究中國古代草原文化與族群交流具有重要意義。

這也是繼今年五月大陸接收美國史密森學會旗下國立亞洲藝術博物館返還的戰國時期子彈庫帛書「五行令」、「攻守占」後，大陸駐美使館又一次成功接收美方返還重要文物。

文物 中美關係 美方 謝鋒 大使館

延伸閱讀

他怨「體質」去不了奇美博物館埃及展 一票苦主曝離奇經歷：科學無法解釋

故宮甲子萬年展揭秘 李登輝「戒急用忍」、五元硬幣花紋都來自故宮

故宮百年院慶：「一刻鯨選」開課，一次聽完「國寶秘辛」

陸駐美大使：中美要拉長合作清單 籲美在台灣問題「不能踩線越界」

相關新聞

王文濤批美破壞經貿會談 川普稱高關稅非長久之計

中美關係急轉直下，美國拉攏盟友並痛批大陸破壞全球經濟秩序。大陸連日來積極外交突圍、爭奪話語權。除習近平與多國元首會見推進...

何衛東確定落馬！中共四中全會前 開除9上將黨籍軍籍

中共二十屆四中全會下周一登場，大陸國防部昨天宣布，中共政治局委員、中共軍委副主席何衛東，軍委委員兼軍委政治部主任苗華等在...

最萌偷渡客是牠！陸貓貓藏貨櫃漂到美 餓3周奇蹟生還

在中美互徵對方船舶港口費的劍拔弩張下，最近一隻中國小貓的溫馨新聞引發關注。這隻三花貓搭貨櫃船在封閉的貨櫃裡，從中國流浪到...

戰國時期虎形牌現世！美民間再返還陸文物 謝鋒大讚

在中美關係緊張下，美國民間機構日前返還中國一件春秋戰國時期的虎形牌飾。大陸駐美大使謝鋒表示，這「為中美人文交流增添了積極...

陸重申「九二共識」 海基會：呼籲不設政治前提

中國大陸海協會會長張志軍昨天在北京重申，堅持「九二共識」，兩岸兩會交流合作可順利進行。海基會秘書長羅文嘉今天回應，呼籲在...

回應海協會會長 海基會秘書長：隨時準備好、不設前提下恢復聯繫

日前海基會董事長吳豊山喊話對岸海協會依據1993年兩會的「兩岸聯繫與會談制度協議」重啟對話，海協會長張志軍則指出，必須要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。