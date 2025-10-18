王文濤批美破壞經貿會談 川普稱高關稅非長久之計

中美關係急轉直下，美國拉攏盟友並痛批大陸破壞全球經濟秩序。大陸連日來積極外交突圍、爭奪話語權。除習近平與多國元首會見推進雙邊能源、礦產合作外，副總理何立峰、外交部長王毅、商務部長王文濤等近日也與多國政界和商界領袖會談會商，強調大陸推動經貿、擴大高水平開放決心。

美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾等美方官員持續抨擊大陸以稀土出口管制，破壞全球半導體、人工智慧等多個行業，塑造大陸是全球經濟的破壞者。大陸商務部、外交部除透過新聞發布會回擊美方曲解並渲染誇大中方措施，亦積極透過外交突圍。

商務部長王文濤十六日在會見蘋果執行長庫克時表示，近期中美經貿關係出現波動，主因是美方在九月中美馬德里經貿會談後，密集推出一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。他說，維護中美經貿關係整體穩定，需要雙方相向而行。希望美方與中方能透過平等對話協商尋找解決問題的辦法。這是大陸首位部級官員就近來中美經貿問題表態。

大陸副總理何立峰、工信部長李樂成也均會見包括庫克在內的北京清華大學顧問團，何立峰說，希望顧問團擔任聯繫中美關係的「橋梁紐帶」角色，積極支持大陸經濟發展和中外交流合作。王文濤表示，大陸會推動高水平開放優化外商投資環境。

十四日，大陸國家主席習近平在全球婦女峰會期間與斯里蘭卡、多米尼克、莫三比克、冰島、迦納五國元首會面，與迦納、莫三比克、多米尼克三國在對外發布訊息中，均提及有關能源、礦產合作。

大陸外長王毅則於十五、十六兩日與西班牙、瑞典外交大臣，法國總統外事顧問等人會談，均談及經貿議題，並舉行中法戰略對話。王毅除抨擊保護主義，也喊話與法國積極探索新能源等新興領域合作。王毅十六日還會見黑石集團董事長蘇世民。王毅說，中美「脫鉤斷鏈」不是現實理性選擇，對立對抗只會兩敗俱傷，雙方應溝通妥善解決分歧。

另據美國福斯財經新聞網報導。川普十七日說，中國一直尋求有利他們自己的事，多年來占美國便宜，中國使美國吃大虧，「他們把錢都掏走了」。不過川普仍稱讚習近平，也「相信我們與中國會沒問題，但我們必須達成公平的協議，且務必公平」。

當主持人問到對中國輸美商品加徵百分之百關稅、總稅率達百分之一五七，將對經濟將造成什麼影響時，川普直言，「徵收高關稅並非長久之計；但這就是目前的數字；這是他們強迫我做的」。川普仍強調將在兩周後於南韓和習近平會面。