何衛東確定落馬！中共四中全會前 開除9上將黨籍軍籍

中共二十屆四中全會下周一登場，大陸國防部昨天宣布，中共政治局委員、中共軍委副主席何衛東，軍委委員兼軍委政治部主任苗華等在內的九名上將，開除黨籍、軍籍，其中有八名現任中央委員，待四中全會追認相關處分決定。

大陸國防部新聞發言人張曉剛昨天宣布，經中共中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對何衛東、苗華、軍委政治工作部原常務副主任何宏軍、軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌、東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧九人立案審查調查。

張曉剛稱，經查這九人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依中共黨內法規和法律法規，中共中央決定給予九人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

其中，給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧八名中央委員開除黨籍處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予以上九人開除軍籍處分。

張曉剛強調，對何衛東、苗華、何宏軍等人的嚴肅查處，「再次表明了黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果」。

公開資料顯示，何衛東曾任東部戰區司令員，二○二二年底當選中共政治局委員，並接任軍委副主席，今年三月以後未有公開露面與任何公開消息，這次是官方首度證實他出事落馬，也是罕見直接由國防部公布開除現任政治局委員黨籍；苗華則在去年十一月底已由官方在記者會上主動宣布其涉嫌嚴重違紀，被「停職檢查」，這次進一步宣布開除黨籍軍籍。本屆中央軍事委員會成員中，李尚福、何衛東、苗華三人已官宣落馬，僅存習近平、張又俠、劉振立、張升民四人。

多名涉案的上將均有一定媒體知名度，林向陽在二○一五年的抗戰勝利七十周年閱兵中擔任「戰鬥模範連」英模部隊領隊；袁華智去年三月兩會期間接受港媒訪問時透露大陸建造航母完全沒有技術瓶頸；王春寧曾任北京衛戍區司令員，保衛首都；何宏軍去年七月才晉升上將；火箭軍的王厚斌則是連續第四位落馬的司令員。