陸重申「九二共識」 海基會：呼籲不設政治前提

中央社／ 台北17日電
中國大陸海協會會長張志軍。記者陳湘瑾／攝影
中國大陸海協會會長張志軍昨天在北京重申，堅持「九二共識」，兩岸兩會交流合作可順利進行。海基會秘書長羅文嘉今天回應，呼籲在對等、不設前提情況下，隨時恢復制度性聯繫。

海峽交流基金會（海基會）17日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉主持。

張志軍昨天在北京出席兩岸活動時表示，海協會、海基會當年建立聯繫商談機制需要一個共同政治基礎，這個共同政治基礎就是「體現一個中國原則的九二共識」，只要堅持九二共識，兩岸兩會交流合作可順利進行，問題關鍵在台灣方面。

羅文嘉今天回應，海基會對於兩岸兩會恢復制度性溝通對話、橋梁的願望從來沒有變過，大門始終打開、橋也是暢通的，希望對岸能夠體會兩會是兩岸解決事務性議題或政治性議題等各項議題最好的橋梁。

他說，橋梁建立得來不易，尤其海基會成立30多年來，經歷政黨輪替，在不同政黨執政下，政府授權海基會處理各項事務的機制始終存在著，若要重新來過將會是很大的成本。

羅文嘉強調，不太想多談到底是什麼原因、誰的責任造成這個橋梁目前受阻或中斷的狀況；海基會拿出最大的誠意隨時準備好，只要對岸願意，在對等條件、不設前提等情況下，隨時可以恢復制度性聯繫。

海協會與海基會聯繫機制目前持續停擺中，原因在於海協會設置政治前提。時任總統蔡英文就職後，海協會隨即於2016年5月21日發表「負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」。

海協會彼時表示，「我們在九二共識基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。

海基會 海協會 兩會

