回應海協會會長 海基會秘書長：隨時準備好、不設前提下恢復聯繫

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會17日再度針對兩會恢復溝通表示，大門是開的，隨時準備在對等尊嚴不設前提下恢復制度性協商。（圖／報系資料照片）
海基會17日再度針對兩會恢復溝通表示，大門是開的，隨時準備在對等尊嚴不設前提下恢復制度性協商。（圖／報系資料照片）

日前海基會董事長吳豊山喊話對岸海協會依據1993年兩會的「兩岸聯繫與會談制度協議」重啟對話，海協會長張志軍則指出，必須要堅持九二共識，兩岸兩會的交流才能順利進行，陸委會隨後形容這是繞圈子、狗咬尾巴。而海基會秘書長羅文嘉17日回應，隨時準備好，在對等尊嚴、不設前提條件下，「可以就任何議題來恢復制度性的聯繫和見面」。

羅文嘉17日下午主持海基會力行背景說明會，他在回應本報記者詢問時表示，海基會對於兩岸恢復制度性的溝通對話，作為這種橋樑的願望從來沒有變過，大門始終是開的，橋也是暢通的，「我們也希望對岸能夠體會兩會作為兩岸解決不管事務性議題或政治性議題，各項議題最好的橋樑」。

他強調，這一橋樑建立得來不易，尤其海基會在國內經過了30幾年來，多次政黨輪替，這個機構的法律定位，政府授權都存在著，這些如果要從頭來都是很大的成本。

他並指出，「我也不想去談到底什麼原因，誰的責任造成橋樑目前的受阻或中斷」，但是海基會最大的誠意跟願望就是「我們隨時準備好，只要對岸願意，在對等尊嚴不設前提條件下，我們隨時可以就任何議題來恢復制度性的聯繫和見面」。

