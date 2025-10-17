海基會呼籲一貫道信眾 即日起避免前往大陸進行任何活動

由於今年以來，已有多起台灣的一貫道信眾在大陸被補，海基會17日公開呼籲一貫道信眾跟道親，自即日起建議避免前往大陸從事任何活動，包含旅遊觀光也要避免。海基會很快將把相關文件給政府機關陸委會、內政部（宗教司），進行後續與一貫道等組織的溝通。

海基會祕書長羅文嘉17日下午主持例行背景說明會，主題為「一貫道道親信眾前往中國風險提示」。在將近1小時的說明與媒體問答過程中，羅文嘉表示，去年在大陸3位一貫道道親因為涉嫌違法被捕到現在仍被拘禁中，原來抓的一貫道道親沒有放回來，今年又抓更多。

羅文嘉公開建議一貫道信眾跟道親，自即日起避免前往大陸進行任何活動，不管是不是宗教活動，即使是旅遊觀光，就學探親應該也要避免，甚至可能不是限於一貫道，其他的宗教也存在有類似的風險。

羅文嘉表示，大陸「刑法」300條有「組織利用會道門、邪教組織或利用迷信破壞國家法律、行政法規實施罪」。此外「宗教事務條例」、「公安部關於認定和取締邪教組織若干問題的通知」、「宗教教職人員管理辦法」、「互聯網宗教信息服務管理辦法」。另今年5月施行「境內外國人宗教活動管理規定實施細則」、9月實施「宗教教職人員網絡行為規範」。

相關規範的發展，羅文嘉表示，管控力度持續加大，今年新規陸續實施。

羅文嘉並公布了一份近年海基會協處設宗教因素遭限制人身自由案件，一貫道的部分，包含2019年一起（已返台）、2024年三起、今年2月、5月、6月、8月、9月、10月各一起（計6起、7人），地點以廣東為主，還包含廣西、吉林、上海、海南等地，型態也不只是旅遊，有台商也因宗教因素被捕。

統一教的部分則有今年1月、3月各一起；基督教則是2022年1月一起案例，已刑滿獲釋；清海無上師一起，2023年8月也已刑滿獲釋。

羅文嘉說，總計2019年至今總通報案件14件、16人，其中一貫道為10件、11人。他強調，對方認定標準模糊、執行標準也不一，「認為你參與就是參與，只要參與幾乎都是違法」。

本報記者詢問，上述宗教因素案例，陸方是否有通報我方？羅文嘉回應，除了去年10月一貫道那起案例事後有「補通報」我方外，其他案例並未有通報。

至於是否目前有接獲陳情的家屬或者大陸通報稱，是因為這些「新規」而逮捕上述台灣信眾，還是仍是先前大陸官方公布的「刑法300條」？羅文嘉表示，部分規定是先前就有的法規，至於新公布的則是要面對外部的抨擊之下，要讓法規有效執行，尤其5月新規完全針對外國人，這是要「劃一條線」，針對主持人員、地點等做出規定，這係因應國際壓力，端出前往大陸就是要遵循上述規定。他重申「這個國家百分之百沒有宗教自由」。

他還指出，今天向媒體揭示上述報告後，很快會把文件給陸委會、內政部（宗教司），「我想它們會用它們的方式與相關組織（一貫道等）溝通」。他指出，希望透過這個報告能夠讓國內相關的組織人員正視這個問題，「不要再過去了」。

對於兩岸宗教交流，羅文嘉表示，宗教交流是建立在宗教自由基礎上，沒有宗教自由，當然那個宗教交流就不叫宗教交流。他舉例，藏傳佛教、佛光山、聖嚴等，都有全球性發展，因為很多國家都有保障，但大陸顯然沒有。他質疑，「沒有宗教自由，高唱要宗教交流，目的是什麼？」他也重申，這些一貫道人員被捕，都沒有參加政治活動，駁斥了有關於一貫道參與賴總統「全社會防衛韌性委員會」導致被大陸清掃的說法。

他強調，中共思想本質為無神論，維護政權鞏固是優先事項，任何宗教活動均對政權維穩存在高度風險。

日前陸委會主委邱垂正提及國人在大陸的人身安全議題與案件數量，陸委會副主委梁文傑10月2日則在記者會上進一步透露，去年1月1日到今年9月底，赴陸失聯61人、遭留置盤查有19人，遭陸方限制人身自由有132人（其中涉及詐騙案有93位，涉及其他刑事案件的有25人，因宗教活動原因者有13人，涉及國安案件有1人）。