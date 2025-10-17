北京辦台灣光復八十周年書畫展　與會者強調藝文交流

台灣光復八十周年之際，大陸近期舉辦多場涉台交流活動，其中，北京台灣會館17日上午舉行主題為「光耀中華 民族復興」的紀念台灣光復八十周年書畫展開幕式，台方有台灣光復紀念協會和書畫家代表出席。對於陸委會呼籲我方人士遵守兩岸規範，勿參加此類呼應中方主張活動，台灣光復紀念協會執行秘書長羅至善表示，這就是一個正常的文化跟藝術交流活動，反映當年兩岸共同參與抗戰的客觀事實。

今年是大陸所謂「三個八十周年」，預計本月下旬舉辦台灣光復八十周年紀念活動，值此之際，近日北京廣邀台灣人赴陸交流，位於北京前門的台灣會館，也正陸續舉辦紀念台灣光復八十周年書畫展、海峽兩岸書畫名家紀念中國人民抗日戰爭勝利暨台灣光復八十周年主題創作展、台灣義勇隊檔案文獻展等活動。

今日上午，主題為「光耀中華 民族復興」的紀念台灣光復八十周年書畫展舉辦開幕式，陸方有大陸國台辦副主任趙世通、國台辦交流局長李京文、北京市台辦主任霍光峰、中國書法家協會主席名譽主席蘇士澍出席，台方則有台灣光復紀念協會的執行會長蔣友松、監事長黃炳麟、執行秘書長羅至善，和國民黨金門縣黨部特別顧問、台北市政府顧問鄧治平，以及抗日志士親屬協進會、兩岸書畫界代表近百人出席。

蘇士澍在開幕式表示，在推動兩岸關係和平發展，促進「祖國完全統一」的歷史進程中，文化的力量不可替代，藝術的作用不容忽視，我們應該繼續用好筆墨這一無聲的語言，搭建理解之橋，凝聚共識之力，共繪復興之心、復興之景。

台灣光復紀念協會方面，由羅至善出面發言，他說自己來自台北，是黃埔後人，今年恰逢抗日勝利暨台灣光復八十周年，值得兩岸同胞共同緬懷紀念。他表示，堅信在兩岸同胞的共同努力下，「祖國完全統一」的歷史任務一定能夠實現，中華民族偉大復興的「中國夢」一定能夠圓滿實現。

至於陸委會副主委梁文傑昨表示，禁止中央與地方公職人員參加大陸的「台灣光復」相關活動，也呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動。

羅至善認為，此次是作為一般老百姓跟藝術家，參加兩岸文化跟交流活動，而且從客觀事實來看，當年抗戰是兩岸人民共同參加的，此次書畫展，也體現出當時的實際情況，包括有以中央航校的校訓為內容的作品，體現當時歷史時間的心態跟精神。他形容，這就是一個正常的文化交流活動，就像一般人到大陸看演唱會一樣，至於有些人可能貼標籤，這是出於意識形態，「我也無法評論」，因為每個人政治立場不同。