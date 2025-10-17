確保稀土供應鏈安全...南韓新任駐北京大使盧載憲：準備盡最大努力

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
南韓新任駐北京大使盧載憲16日抵北京履新，表態準備盡最大努力，確保稀土供應鏈安全。圖為使館官網刊出的大使致詞。（圖／取自南韓駐北京使館官網）
南韓新任駐北京大使盧載憲16日抵北京履新，表態準備盡最大努力，確保稀土供應鏈安全。圖為使館官網刊出的大使致詞。（圖／取自南韓駐北京使館官網）

懸缺9個月的南韓北京大使，已經就任。新任駐北京大使盧載憲指出，習近平對韓進行國事訪問將為推動雙邊關係發展創造良好機遇。兩國領導人之間的友好和信賴關係有望借此進一步鞏固和加深。針對經貿議題，他強調，為了確保稀土供應鏈安全，大使館也準備盡最大努力。

據韓聯社，盧載憲16日抵達北京履新，他在抵達北京首都機場後接受採訪時表示，將全力推動韓中關係更上一個台階。盧載憲說，此時此刻，國際秩序面臨劇變，韓中關係也迎來了轉捩點，「我深感責任重大。雖然各種課題堆積如山，但我將本著『愚公移山』的精神，為發展兩國睦鄰友好關係而竭盡全力。」

對於習近平很可能借月底在慶州舉行的亞太經合會（APEC）非正式領導人會議之機而時隔11年訪韓一事，盧載憲表示，習近平對韓進行國事訪問將為推動韓中關係發展創造良好機遇。兩國領導人之間的友好和信賴關係有望借此進一步鞏固和加深，這將成為推動韓中關係邁上新台階的基石。

至於中美貿易摩擦影響到韓企的提問，盧載憲回答說，在全球經濟、安全等各領域瞬息萬變的情況下，包括大使、外交部在內的所有部門都應付出全方位的努力。企業和政府應在各個領域保持合作，尤其是為了確保稀土供應鏈安全，大使館也準備盡最大努力。盧載憲也對近期南韓反華集會表示類似行為不可取，並令人擔憂。

盧載憲就任儀式當天將在南韓駐北京大使館舉行。由此，自今年1月前任大使鄭在浩離任以來，已空缺約9個月的南韓駐北京大使一職塵埃落定。

大陸外交部發言人林劍16日下午在例行記者會上表示，歡迎南韓新任駐北京大使盧載憲赴陸履新，期待他就任後為促進中韓關係健康穩定發展發揮積極作用，願為他赴陸履職提供便利。

盧載憲是南韓已故前總統盧泰愚之子，今年8月底他曾作為南韓總統李在明特使團成員訪陸。

南韓駐北京大使館官網也已刊出新的大使致詞，盧載憲指出，自1992年建交以來，兩國關係在諸多領域實現了令人矚目的發展，兩國合作更深入、更廣泛。基於此，駐北京使館將著眼於國家利益和務實主義，建立更加成熟的韓中戰略合作夥伴關係，致力於取得使人們能切身體會的實質性成果。

首先，同大陸各界保持交流和溝通，加強相互理解和互信，增加促進韓中友好感情和文化交流的項目。其次，致力於擴大韓國企業對陸出口和開拓大陸內需市場的同時，為在陸韓企紓解困難，並通過穩定供應鏈，加強經濟安全，打造合作成果，為兩國注入增長動力。再次，構建快速應急機制應對各類事件或事故，確保大陸各地南韓公民的安全和權益。

關係 北京 南韓

