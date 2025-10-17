快訊

陸公安部通報緬北「徐老發犯罪集團案」 曝其曾修建14個詐騙園區

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸宣布涉及詐騙犯罪的緬北果敢四大家族已經進入司法程序，圖為2024年1月30日，白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名緬北重大犯罪嫌疑人在被押解回大陸的飛機上。（新華社）
大陸宣布涉及詐騙犯罪的緬北果敢四大家族已經進入司法程序，圖為2024年1月30日，白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名緬北重大犯罪嫌疑人在被押解回大陸的飛機上。（新華社）

大陸公安部再度通報緬北詐騙案的進展，遭披露緬北果敢徐發啟（徐老發）犯罪集團專案，曾陸續修建14個詐騙園區，徐老發並通過掌控的400餘名民兵對詐騙園區提供武裝庇護，放任「金主」暴力管控、虐待甚至殺害底層電詐人員，該犯罪集團涉及詐騙案件3,400餘起，詐騙數額達人民幣11億餘元。

據央視新聞，大陸公安部17日通報偵破緬北果敢徐發啟（徐老發）犯罪集團專案。2023年9月，大陸公安部部署重慶公安機關對緬北果敢徐老發犯罪集團開展專案偵辦。同年12月，在掌握大量違法犯罪事實和證據的基礎上，公安機關依法對徐老發公開懸賞通緝。2024年1月30日，依託中緬執法安全合作機制，緬甸警方抓獲徐老發並移交陸方。

通報特別提到，為全面查清違法犯罪事實，在中緬執法安全合作機制框架下，大陸公安機關派出專案組「冒著緬北戰事風險」，聯合緬執法部門開展了大量艱苦細緻的工作，查獲大量關鍵物證。同時，重慶公安機關抽調300餘名精幹警力先後奔赴福建、貴州、甘肅、雲南等18個省市開展調查取證。

經偵查查明：2019年以來，以徐老發為首的犯罪集團，利用其在緬甸果敢地區的影響力，與電詐犯罪集團合作，陸續修建、租用了天子酒店、東城產業園、包包寨、311大廈等14個詐騙園區，組織招募大量人員，對大陸公民大肆實施電信網路詐騙犯罪。

徐老發通過掌控的400餘名民兵對詐騙園區提供武裝庇護，放任「金主」暴力管控、虐待、毆打甚至殺害犯罪團夥中不服從管理、不能完成詐騙業績的底層電詐人員，電詐園區內發生故意傷害致人死亡案1起、致人輕傷案1起，非法拘禁、敲詐勒索案數十起。以徐老發為首要分子的犯罪集團涉嫌詐騙、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索等多項罪名，涉及詐騙案件3,400餘起，詐騙數額達人民幣11億餘元（約合台幣47.38億元）。

9月17日至19日，重慶市第五中級人民法院一審公開開庭審理了徐發啟（徐老發）犯罪集團案件。

據指出，大陸公安部部署開展打擊緬北涉陸犯罪專項工作以來，中緬雙方通過警務執法合作和一系列打擊行動，累計抓獲5.7萬餘名大陸籍涉詐犯罪嫌疑人，相關地方公安機關全力推進案件偵辦工作。

日前大陸公安部已經披露偵破緬北果敢魏家和劉家犯罪集團專案消息，且強調目前緬北果敢「四大家族」犯罪集團案已全部進入司法程序。新華社還披露，魏家犯罪集團接班人陳大衛在與金主結拜為兄弟時，竟隨機選一名因欠錢被關押的大陸人，作為結拜祭天的「祭品」，拉出去槍斃。

