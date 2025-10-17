聽新聞
中共「紀念台灣光復」 邱垂正：建構一中敘事
中共先前預告將在25日前後舉辦「台灣光復80週年紀念活動」。陸委會主委邱垂正表示，北京試圖建構「一中敘事」、對台統戰，呼籲民眾勿參加相關活動，不要淪為中共統戰樣板。
邱垂正在今天播出的媒體專訪中表示，中共在今年下半年大加宣傳「3個80週年」，包括抗戰勝利、聯合國成立、台灣光復，試圖藉此建構「台灣歸屬於中華人民共和國」的歷史敘事與國際秩序。
他說，這個歷史敘事當然是扭曲的，故意闡述「台灣歸屬於中國、中華人民共和國」是對台灣的統戰，同時透過邀請台灣人出席其所舉辦的相關紀念活動以形塑台灣支持其片面對台主張氛圍，達成其對台強制統一的政治圖謀。
邱垂正強調，台灣談論光復與金門古寧頭大捷的真正意義在於，紀念反抗侵略者與反統戰併吞還有台灣人民團結守護台澎金馬、守住中華民國主權。
他說，中共強調虛假的、扭曲的對台歷史敘事和對台主權主張，這些都是中共的統戰圖謀，用以形塑「兩岸同屬一中」的統戰訴求。明令禁止中央、地方公職人員赴陸參加這些活動，也呼籲民眾不要前往參加。
邱垂正呼籲，團結一致共同捍衛國家主權尊嚴，不要參加中共紀念台灣光復與官方主導相關活動，不要淪為中共統戰樣板；若有政黨法人、人民團體或個別人士參加這些活動，涉及進行任何形式合作行為，將依兩岸條例等法規裁罰。
