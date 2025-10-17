快訊

中共「紀念台灣光復」　邱垂正：建構一中敘事

中央社／ 台北17日電
陸委會主委邱垂正。記者林澔一攝影／聯合報系資料照
陸委會主委邱垂正。記者林澔一攝影／聯合報系資料照

中共先前預告將在25日前後舉辦「台灣光復80週年紀念活動」。陸委會主委邱垂正表示，北京試圖建構「一中敘事」、對台統戰，呼籲民眾勿參加相關活動，不要淪為中共統戰樣板。

邱垂正在今天播出的媒體專訪中表示，中共在今年下半年大加宣傳「3個80週年」，包括抗戰勝利、聯合國成立、台灣光復，試圖藉此建構「台灣歸屬於中華人民共和國」的歷史敘事與國際秩序。

他說，這個歷史敘事當然是扭曲的，故意闡述「台灣歸屬於中國、中華人民共和國」是對台灣的統戰，同時透過邀請台灣人出席其所舉辦的相關紀念活動以形塑台灣支持其片面對台主張氛圍，達成其對台強制統一的政治圖謀。

邱垂正強調，台灣談論光復與金門古寧頭大捷的真正意義在於，紀念反抗侵略者與反統戰併吞還有台灣人民團結守護台澎金馬、守住中華民國主權。

他說，中共強調虛假的、扭曲的對台歷史敘事和對台主權主張，這些都是中共的統戰圖謀，用以形塑「兩岸同屬一中」的統戰訴求。明令禁止中央、地方公職人員赴陸參加這些活動，也呼籲民眾不要前往參加。

邱垂正呼籲，團結一致共同捍衛國家主權尊嚴，不要參加中共紀念台灣光復與官方主導相關活動，不要淪為中共統戰樣板；若有政黨法人、人民團體或個別人士參加這些活動，涉及進行任何形式合作行為，將依兩岸條例等法規裁罰。

大陸人大委員與歐洲議員7年來首次會議 港媒曝：發生涉台、涉俄爭執

今年5月大陸同歐洲議會同步解除相互交往限制後，大陸全國人大16日在比利時與歐洲議會首次舉行2018年以來首次的交流機制會...

陸公安部通報緬北「徐老發犯罪集團案」 曝其曾修建14個詐騙園區

大陸公安部再度通報緬北詐騙案的進展，遭披露緬北果敢徐發啟（徐老發）犯罪集團專案，曾陸續修建14個詐騙園區，徐老發並通過掌...

16年來首訪陸瑞典外長 斯蒂納加德：75年前就承認北京代表全中國

大陸外交部長王毅昨在北京會見了會見16年來第一位訪陸的瑞典外交大臣斯蒂納加德。王毅表示，中瑞歷史文化、社會制度雖然不同，...

與蘋果CEO會面 何立峰：希望庫克等人擔任中美關係「橋梁紐帶」

就在中美貿易緊張局勢升溫之際，大陸國務院副總理何立峰，16日和美國蘋果CEO庫克等人在北京會面，何立峰希望這些人可以擔任...

北京辦台灣光復八十周年書畫展　與會者強調藝文交流

台灣光復八十周年之際，大陸近期舉辦多場涉台交流活動，其中，北京台灣會館17日上午舉行主題為「光耀中華 民族復興」的紀念台...

確保稀土供應鏈安全...南韓新任駐北京大使盧載憲：準備盡最大努力

懸缺9個月的南韓駐北京大使，已經就任。新任駐北京大使盧載憲指出，習近平對韓進行國事訪問將為推動雙邊關係發展創造良好機遇。...

