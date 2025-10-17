快訊

中共中聯部長劉海星 上任後首先會晤俄羅斯、北韓大使

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
新任中共中聯部長劉海星（右）公開會見的首位外國大使是俄國大使莫爾古洛夫（左）。（圖／取自中共中聯部官網）
新任中共中聯部長劉海星（右）公開會見的首位外國大使是俄國大使莫爾古洛夫（左）。（圖／取自中共中聯部官網）

甫上任的中共中聯部部長劉海星，在會見俄國駐北京大使莫爾古洛夫後，第二位會見的大使是北韓駐北京大使李龍男。劉海星表示，中聯部願同朝鮮勞動黨中央國際部及駐被北京使館加強溝通配合，為服務兩黨重要交往，促進各領域交流合作，推動雙邊關係健康穩定發展作出應有貢獻。

據中聯部官網，10月16日劉海星在北京會見李龍男。劉海星祝賀北韓成功舉辦朝鮮勞動黨成立80周年慶祝活動，表示在兩黨總書記習近平和金正恩的戰略引領下，雙邊關係進入新的歷史時期。黨際交往對雙邊關係發展發揮著重要引領作用，中聯部願同朝鮮勞動黨中央國際部及駐北京使館加強溝通配合，落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，為服務兩黨重要交往，促進各領域交流合作，推動雙邊關係健康穩定發展作出應有貢獻。

李龍男表示，近期兩黨兩國最高領導人一系列交往互動，充分體現了兩黨兩國的特殊情誼和堅定不移的相互支持。進一步發揚光大雙邊友好合作關係，是朝鮮勞動黨、政府和人民堅定不移的立場。兩黨交往在雙邊關係中具有重要作用。朝黨中央國際部和駐北京使館願同中聯部加強合作溝通，為推進兩國以社會主義為核心的共同事業繼續發展竭盡全力。

劉海星16日也會見了俄國大使莫爾古洛夫，劉海星表示，中俄關係樹立了永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的大國關係典範。中俄政黨交流合作是構建新型政黨關係的有力實踐，對兩國實現各自發展振興、推動全球治理深刻變革具有重要意義。中國共產黨願同俄主要政黨推動落實兩國元首達成的重要共識，開展形式多樣的機制化交流合作，為新時代中俄關係發展不斷貢獻政黨智慧和力量。

莫爾古洛夫祝賀劉海星履新，表示俄方高度評價俄中黨際交往合作為推動兩國關係發揮的重要作用，俄駐北京使館願同中聯部保持密切合作，推動俄統一俄羅斯黨及議會其他主要政黨同中國共產黨加強溝通往來，促進兩國各領域合作順利發展。

中聯部官網也已刊出劉海星的部長致詞，他表示新時代新征程上，中聯部將以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為科學指引，按照中共中央的角色部署，持續深入完善政黨外交、公共外交、民間外交「三位一體」布局，與世界各國政黨、政治組織及友好人士加強交流對話。

劉海星的前任劉建超2022年6月接任中聯部長後，首個公開的活動消息就是分別會見北韓、越南、寮國、古巴駐北京大使。劉海星這次則先會見俄國大使。

