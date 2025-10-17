英炒作中國間諜案！ 陸使館：敦促英國停止反華炒作 停止破壞中英關係

英國近一個月圍繞所謂「中國間諜」案被撤訴進行多輪炒作。英國政府聲稱對檢方決定撤訴表示失望，並於當地時間15日公佈3份所謂「證詞」。中國駐英國大使館當時時間16日由發言人以答記者問方式，敦促英國相關方面停止動輒拿中國說事，停止反華炒作，停止破壞中英關係。

據英國廣播公司（BBC）16日報導，英國政府公佈的3份證詞是由英國副國家安全顧問柯林斯分別於2023年12月、今年2月和8月提供的，他在其中宣稱中國情報機構正對英國開展「大規模間諜行動」，並稱中國是對英國經濟安全的「最大國家威脅」。

而英國軍情五處負責人麥卡勒姆16日對檢方撤銷「中國間諜案」表示「沮喪」。他表示，中國政府特工「每天」都在對英國國家安全構成威脅。美國彭博社15日跟風炒作，引述所謂知情人士的消息稱，中國的國家行為者在過去十多年中成功對英國政府涉密電腦系統進行系統性入侵。

在陸駐英使館發布的這則問答中，記者問，據報導，英國軍情五處負責人麥卡勒姆在發布該部門年度威脅評估更新報告時聲稱每天都在處理來自國家行為體的安全威脅，並繼續渲染中國對英實施所謂間諜、網絡攻擊等活動。你對此有何評論？

使館發言人回應稱，英方官員有關涉華言論完全是無中生有，信口雌黃。中方堅決反對，予以強烈譴責。

他表示，中方一貫奉行不干涉內政原則，不對任何國家構成威脅，不會也沒有興趣干預英國內部事務。英國情報部門應聚焦英國內面臨的真正安全威脅，而不是出於不可告人的政治目的砲制、散佈涉華虛假訊息，這既不負責、也不專業，只會進一步損害英情報部門的信譽。

發言人說，我們敦促英方官員停止對中國無端指責，停止渲染「中國威脅」，停止破壞中英關係。

另有關英國住房、社區及地方政府事務部決定將中國使館新館舍計畫規劃申請的審批時限再由10月21日延至12月10日。使館發言人也表示，我們對英方一再延後中國使館新館舍工程規劃核准時限表示強烈不滿。

他說，中方新館舍規劃設計方案是一個高品質的方案、得到當地各專業機構高度認可，有關申請符合外交慣例和當地規定及程序。英方一再延後審批時限沒有根據，毫無道理。

他稱，為外交館舍建設提供支援和便利是東道國的國際義務。中英兩國都有在對方首都建造新館舍的需求，雙方應該互相提供便利。我們再次敦促英方拿出解決問題的誠意，及早批准中方規劃申請。