王毅會黑石集團董事長：中美「脫鉤斷鏈」不是現實理性選擇
據大陸外交部網站，中共中央外辦主任王毅昨16日在北京會見黑石集團董事長兼執行長蘇世民。王毅表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。「脫鉤斷鏈」不是現實理性選擇，對立對抗只會兩敗俱傷。雙方應進行有效溝通，妥善解決分歧，推動中美關係實現穩定、健康、永續發展。
訊息稱，王毅讚賞蘇世民長期奔走於中美之間，為促進中美人文交流和兩國關係發展做出有益貢獻。
王毅表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。對中美兩個大國，和平共處是必須守住的基本底線，平等、尊重、互惠是打交道的正確方式，「脫鉤斷鏈」不是現實理性選擇，對立對抗只會兩敗俱傷。雙方應進行有效溝通，妥善解決分歧，推動中美關係實現穩定、健康、永續發展。
蘇世民說，美中關係攸關世界。希望雙方加強溝通、消除誤解，推動各自發展繁榮。他願繼續為此做出積極努力。
