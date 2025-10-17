王毅會黑石集團董事長：中美「脫鉤斷鏈」不是現實理性選擇

中共9月舉辦九三閱兵，民間情緒高漲之際，長春航展在9月中下旬接力登場，除殲-20首次靜態展示、殲-6改為無人機等共軍最新動向備受關注外，在這場由軍方主導的開放活動，還大規模展出了著眼「空天領域」作戰的「南天門計畫」成果，除了最新的白帝乙型空天戰機模型，甚至還有形似鋼彈（陸稱高達）的戰術機甲模型，讓人不禁聯想，共軍是否有意讓科幻照進現實，為未來作戰體系埋伏筆？

2025-10-17 09:00