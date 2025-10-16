快訊

與蘋果CEO會面 何立峰：希望庫克等人擔任中美關係「橋梁紐帶」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
就在中美貿易緊張局勢升溫之際，大陸國務院副總理何立峰，16日和美國蘋果CEO庫克等人在北京會面，何立峰希望這些人可以擔任聯繫中美關係的「橋梁紐帶」角色。圖為大陸國務院副總理何立峰（左）於今年3月23日在北京會見蘋果CEO庫克（右）。新華社
就在中美貿易緊張局勢升溫之際，大陸國務院副總理何立峰，16日和美國蘋果CEO庫克等人在北京會面，何立峰希望這些人可以擔任聯繫中美關係的「橋梁紐帶」角色。

新華社報導，何立峰在釣魚台國賓館會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表，何立峰說：「希望各位委員繼續發揮橋梁紐帶作用，積極支持大陸經濟發展和中外交流合作。」

身為清華大學經濟管理學院顧問委員會主席的庫克，在現場發言說：「堅定看好大陸發展前景，願繼續深耕大陸市場，持續擴大對華投資合作。」

彭博報導，美國科技龍頭蘋果CEO庫克等全球企業高層，均為北京清華大學經濟管理學院顧問委員會成員，通常每年都會定期開會，

據學院官網介紹，該委員會成立於2000年11月，由時任院長和大陸國務院總理朱鎔基推動下所成立，大陸前副主席王岐山為現任名譽主席。庫克自2019年起接任該委員會主席，其中成員包括知名企業家、頂尖大學校長以及諾貝爾經濟學獎獲得者。

經濟發展 何立峰 中美關係

