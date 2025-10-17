李強傳本月訪新加坡 陸總理7年來首次

今年適逢新加坡和中國大陸建交卅五周年，彭博引述知情人士稱，大陸國務院總理李強將於十月稍晚前往新加坡訪問，這將是大陸國務院總理時隔七年再度訪問星國。

新加坡媒體聯合早報指，李強十月下旬將出訪東南亞，預計將先前往新加坡，之後再前往馬來西亞吉隆坡，出席東協（ＡＳＥＡＮ）系列峰會。據悉，第四十七屆東協峰會與系列會議在十月廿六日至廿八日在吉隆坡舉行，期間將召開彙集中日韓三國的「東協加三」領導人會議、東協—中國峰會、東協—美國峰會，以及東亞峰會等。知情人士表示，具體行程仍在調整中，可能有所變動。

截至目前，大陸和新加坡外交部尚未對此回應。

北京當局上次派總理訪星是在二○一八年十一月，時任大陸國務院總理李克強到訪期間，兩國在貿易、金融等領域簽署十一份合作協議，其中包括自由貿易協定升級議定書，雙方貿易便利化水準大幅提高。

彭博報導稱，美國總統川普尚未確認是否出席此次峰會，但外界普遍預期他在亞洲訪問期間將造訪馬來西亞、日本及南韓。李強與川普的行程可能在馬來西亞有所重疊，但目前尚無公開細節。