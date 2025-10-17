聽新聞
印尼證實軍購大單 向陸採購42架殲10戰機

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
印尼將購買陸製殲-10C戰機。圖為今年九月下旬長春航空展展出的殲-10C及掛載的飛彈。中新社
印尼將購買陸製殲-10C戰機。圖為今年九月下旬長春航空展展出的殲-10C及掛載的飛彈。中新社

今年五月印巴空戰時，巴基斯坦以大陸製造的殲—10Ｃ戰機擊落多架印度的法製與俄製戰機，引發矚目。最新消息是印尼要採購殲—10Ｃ戰機，印尼財政部透露，已批准「至少九十億美元」國防預算

環球時報、觀察者網等陸媒援引印尼媒體報導指，印尼國防部長沙夫里十五日證實，該國確認將採購至少四十二架大陸製造的殲—10Ｃ戰鬥機。沙夫里當天在雅加達參加活動時向記者表示，「它們（殲—10Ｃ）很快就會在雅加達上空飛行」。但他拒絕透露相關的採購時間表、飛機預計交付時間等更多細節。印尼財政部透露，已批准「至少九十億美元」的國防預算。

這將是印尼首次購買非西方製造的戰機。今年六月時任印尼國防部副部長道凡托就曾表示正就採購殲—10Ｃ戰機進行可行性評估，此舉旨在提升印尼空軍的現代化作戰能力。道凡托當時指出，殲—10Ｃ戰鬥機在印巴衝突中的表現是印尼考慮該機型的「重要因素之一」，且相較於西方同類戰機，殲—10Ｃ的價格「更具競爭力」。

公開資料顯示，大陸殲—10Ｃ出口型是「殲—10ＣＥ」，對於「有些國家」正與大陸商談購買殲—10Ｃ戰機，大陸國防部發言人蔣斌七月曾指，「我們在軍品出口方面一貫堅持慎重、負責的態度，願與友好國家分享中國裝備發展成果，為地區與世界和平穩定發揮建設性作用」。

根據百度AI，殲—10ＣＥ裸機基礎價格‌，約四千萬美元。

‌全套服務價格‌，涵蓋武器系統、飛行員培訓、維護支援等，單價在五千萬至九千萬美元區間，巴基斯坦採購單價約七千多萬美元。‌

殲—10ＣＥ以高性價比著稱，裸機價格僅為法國飆風戰機（二點五億美元）的六分之一，美國Ｆ—16（一點五億美元）的三分之一。除了印巴實戰表現外，大陸的政策比較靈活，包括接受人民幣結算、無政治附加條件等。

印尼 戰機 國防預算

