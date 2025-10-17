聽新聞
0:00 / 0:00

吳豊山籲海峽兩會對話 張志軍：先回到九二共識

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者廖士鋒／北京、台北報導
大陸海協會長張志軍。記者陳政錄／攝影
大陸海協會長張志軍。記者陳政錄／攝影

海基會董事長吳豊山日前公開喊話海協會，要耐心說服高層「重啟兩岸會談制度」，大陸海協會長張志軍昨受訪強調，兩岸兩會建立聯繫機制的根本前提，是堅持「一中原則」的「九二共識」，現在兩岸交往合作的阻力主要來自「台灣當局」。陸委會昨天下午表示，「講來講去就是繞圈子、狗咬尾巴，目前仍無解」。

吳豐山日前呼籲海協會耐心說服高層，依據一九九三年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會對話機制。張志軍昨天在北京朝陽區望京小街，出席第四屆「海峽兩岸社團交流節」時說，大陸一直希望兩岸能進行正常的交流活動，特別是民間應該多來往，但兩岸交往合作的阻力，「主要是來自現在的台灣當局」。

張志軍說，必須要堅持九二共識，兩岸兩會的交流才能順利進行，只要台灣方面能夠回到九二共識的共同政治基礎上，「兩岸兩會的交流合作就能順利進行」。他還說，在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，推動兩岸交流往來是民心所向，「台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼，浴血奮戰鑄就的偉大勝利的重要成果」，「今天強盛起來的中華民族更不可能再讓台灣從中國分裂出去」。

這場「海峽兩岸社團交流節」，陸方邀請近百個台灣民間社團、三百六十多名台灣嘉賓參加，包括前海基會副董事長兼秘書長高孔廉，和前國民黨原住民立委孔文吉，舉辦兩岸精品市集，為與會台灣嘉賓安排五個領域參訪路線等。近日，北京已舉辦過台灣少數民族抗日紀事座談會。

高孔廉：民間交流要持續

高孔廉致詞說，現在兩岸關係緊張，是因為民進黨的意識形態，兩岸民間交流還是要持續，化解歧見。他認為，兩岸可暫時擱置政治爭議，推動務實交流，甚至回到「九二共識」出現前，就兩會信函是「一個中國各說各話」的這一解讀，讓雙方各有台階可下。

陸委會副主委梁文傑昨天下午在記者會上表示，高孔廉希望海基會和海協會能夠恢復協商，「我們也希望」，但是，問題在於「中共堅持你一定要接受他的政治前提，所以講來講去就是繞圈子、狗咬尾巴，這個問題到目前暫時也還是無解」。

九二共識 高孔廉 海協會 海基會 張志軍

延伸閱讀

強調九二共識 海協會長張志軍：兩岸交往阻力來自「台灣當局」

國民黨主席選舉 陸國台辦：願在九二共識基礎上 與新主席推動兩岸關係

海基會僅剩兩位副秘書長 高建智已退休尚未確認新人選

青海老虎溝山難死者來自台灣 海基會證實：家屬下午將搭機赴陸

相關新聞

李強傳本月訪新加坡 陸總理7年來首次

今年適逢新加坡和中國大陸建交卅五周年，彭博引述知情人士稱，大陸國務院總理李強將於十月稍晚前往新加坡訪問，這將是大陸國務院...

印尼證實軍購大單 向陸採購42架殲10戰機

今年五月印巴空戰時，巴基斯坦以大陸製造的殲—10Ｃ戰機擊落多架印度的法製與俄製戰機，引發矚目。最新消息是印尼要採購殲—1...

吳豊山籲海峽兩會對話 張志軍：先回到九二共識

海基會董事長吳豊山日前公開喊話海協會，要耐心說服高層「重啟兩岸會談制度」，大陸海協會長張志軍昨受訪強調，兩岸兩會建立聯繫...

海協會長張志軍拋兩岸交流基礎 陸委會：講來講去就是繞圈子

大陸海協會長張志軍16日在北京針對兩岸兩會交流表示，必須要堅持九二共識，兩岸兩會的交流才能順利進行，而前海基會副董事長高...

美國FCC擬對香港電訊「撤銷在美營運授權」 恐影響個人、企業用戶

美國聯邦傳播委員會（FCC）擬以國家安全為理由，撤銷香港電訊及子公司在美國的營運授權。一旦成事，所有透過香港電訊網路連接...

港女北車遭性侵 陸委會表達遺憾：相信不會造成港人對台印象不好

震驚社會的北車性侵案，受害者為來台旅遊的香港女性，陸委會16日表示遺憾與難過，並指「相信不會因為這件事情造成香港朋友對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。