吳豊山籲海峽兩會對話 張志軍：先回到九二共識

海基會董事長吳豊山日前公開喊話海協會，要耐心說服高層「重啟兩岸會談制度」，大陸海協會長張志軍昨受訪強調，兩岸兩會建立聯繫機制的根本前提，是堅持「一中原則」的「九二共識」，現在兩岸交往合作的阻力主要來自「台灣當局」。陸委會昨天下午表示，「講來講去就是繞圈子、狗咬尾巴，目前仍無解」。

吳豐山日前呼籲海協會耐心說服高層，依據一九九三年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會對話機制。張志軍昨天在北京朝陽區望京小街，出席第四屆「海峽兩岸社團交流節」時說，大陸一直希望兩岸能進行正常的交流活動，特別是民間應該多來往，但兩岸交往合作的阻力，「主要是來自現在的台灣當局」。

張志軍說，必須要堅持九二共識，兩岸兩會的交流才能順利進行，只要台灣方面能夠回到九二共識的共同政治基礎上，「兩岸兩會的交流合作就能順利進行」。他還說，在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，推動兩岸交流往來是民心所向，「台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼，浴血奮戰鑄就的偉大勝利的重要成果」，「今天強盛起來的中華民族更不可能再讓台灣從中國分裂出去」。

這場「海峽兩岸社團交流節」，陸方邀請近百個台灣民間社團、三百六十多名台灣嘉賓參加，包括前海基會副董事長兼秘書長高孔廉，和前國民黨原住民立委孔文吉，舉辦兩岸精品市集，為與會台灣嘉賓安排五個領域參訪路線等。近日，北京已舉辦過台灣少數民族抗日紀事座談會。

高孔廉：民間交流要持續

高孔廉致詞說，現在兩岸關係緊張，是因為民進黨的意識形態，兩岸民間交流還是要持續，化解歧見。他認為，兩岸可暫時擱置政治爭議，推動務實交流，甚至回到「九二共識」出現前，就兩會信函是「一個中國各說各話」的這一解讀，讓雙方各有台階可下。

陸委會副主委梁文傑昨天下午在記者會上表示，高孔廉希望海基會和海協會能夠恢復協商，「我們也希望」，但是，問題在於「中共堅持你一定要接受他的政治前提，所以講來講去就是繞圈子、狗咬尾巴，這個問題到目前暫時也還是無解」。