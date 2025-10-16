海協會長張志軍拋兩岸交流基礎 陸委會：講來講去就是繞圈子

大陸海協會長張志軍16日在北京針對兩岸兩會交流表示，必須要堅持九二共識，兩岸兩會的交流才能順利進行，而前海基會副董事長高孔廉也期望兩岸兩會恢復協商，對此陸委會回應「我們也希望」，但認為「講來講去就是繞圈子、狗咬尾巴」，目前仍無解。

日前海基會董事長吳豐山呼籲海協會，耐心說服對岸高層，依據1993年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會對話機制，而高孔廉今天在北京一場活動上也表達希望兩會能夠恢復協商，對於海基會多次表示希望恢復兩岸聯繫，張志軍則說，必須要堅持九二共識，兩岸兩會的交流才能順利進行，並指只要台灣方面能夠回到九二共識的共同政治基礎上，「兩岸兩會的交流合作就能順利進行」。

對此陸委會副主委梁文傑16日下午在記者會上表示，高孔廉希望海基會和海協會能夠恢復協商，「我們也希望」，但是梁文傑表示問題在於「中共就是堅持你一定要接受他的政治前提，所以講來講去就是繞圈子、狗咬尾巴，這個問題到目前暫時也還是無解」。

至於大陸國台辦昨天在記者會上說，願意堅持九二共識反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨新領導人一起推動兩黨關係和兩岸關係的向前發展，對此梁文傑則回應稱，台灣的民意早就已堅定反對「九二共識」，希望台灣的各個政黨必須要團結一致和中共的談判跟接觸，不能被人家把力量分散掉。梁文傑也表示樂見趙少康呼籲修法防止境外勢力介入政黨選舉的說法，此舉「也算相當有必要性」，因為國內的幾個主要政黨，「如果被滲透，或者是黨主席選舉可以被中共影響，甚至是由中共所指定，問題會非常大」。

另外國台辦記者會將增加為每周一次，梁文傑則指對岸每一次記者會都是千遍一律，如「以武謀獨」、「綠色恐怖」、「不得人心」、「自取滅亡」等等，「這樣的記者會，就算每天開，大家聽到的訊息都是一樣的」，「這些詞彙其實如果有創意的人，可以把它編1首類似像『沒出席』的歌，應該也會很紅」。他並指，次數不是重點，「重點是雙方能夠溝通的事情，能夠有一些比較創新的思考」。

而昨日宣布將擴大台胞證落地簽到更多口岸後，陸委會以「充業績」形容，梁文傑解釋這是因為現在大陸就有46個機場或港口可讓台胞證落地簽，但兩岸直航點只有15個，「現在再擴大也沒有意義，因為也不會有台灣人飛過去了」。他強調，直航點只有15個是因為沒有觀光客，仍呼籲對岸「照我們的建議，就兩岸觀光、小兩會先談一下」。梁文傑並未具體回應我方會否把簽注措施視作大陸善意，並考量釋出大陸地區人民來往台灣的鬆綁措施。

而就傳出被中共通緝的軍方人員向公股銀行貸款受阻，梁文傑指出，陸委會的立場是如果真有這種事情，「那是絕不容許」，如果是公股銀行那更不容許，但是目前金管會跟財政部還要再釐清，希望能趕快說明。他還提到，若有台灣民眾配合中共所謂的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及《國安法》、《國家情報工作法》、《刑法》等等，都是7年以上有期徒刑，呼籲民眾不要為了一己私利、拿小小的好處，就配合中共。