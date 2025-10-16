美國FCC擬對香港電訊「撤銷在美營運授權」 恐影響個人、企業用戶

美國聯邦傳播委員會（FCC）擬以國家安全為理由，撤銷香港電訊及子公司在美國的營運授權。一旦成事，所有透過香港電訊網路連接美國的服務都可能中斷。香港電訊暫時未有回應，但股價受挫。

香港電訊目前獲准與美國網路互相聯通，可直接作通話和數據交換，一旦確認撤銷營運授權，將不可在美國提供國際和國內電訊服務。

美國FCC在聲明中稱，香港電訊（國際）與中國聯通美國公司有關聯，採取行動是確保美國通訊網路安全的適當舉措，又下令香港電訊（國際）及子公司必須解釋，為何FCC不應啟動針對它們的撤銷程序。

美國政府近年針對中國電訊和科技產業採取一系列行動，2022年投票決定撤銷授予中國聯通的營運授權，中國聯通當時指，FCC的行動沒有任何合理依據，亦未提供所需的正當程序。

香港電訊前身是香港電話，曾是香港最老牌的英資電訊公司。香港主權移交前，成為港資電訊盈科旗下公司。現在作為香港主要電訊服務供應商之一，提供本地電話、本地數據及寬頻、國際電訊、流動通訊、媒體娛樂、企業方案等服務。

香港業內人士分析，對香港電訊用戶而言，尤其是需要與美國通訊的個人和企業客戶，影響將非常直接，一旦禁令生效，所有透過香港電訊網路連接美國的服務都可能中斷。需要致電美國或在美國使用香港電訊漫遊服務的個人用戶亦受影響；企業客戶會面臨更大挑戰，一些依賴香港電訊或電訊盈科全球提供跨境數據傳輸、雲端服務連接及其它商業通訊解決方案的企業客戶，需要緊急尋找替代服務供應商，以維持在美國及全球業務的正常運作。

在中美角力大背景下，香港股市窄幅爭持，恒生指數升跌反覆。美國FCC擬以國安為由禁止香港電訊在美經營，令其股價急跌近5%，同系的電訊盈科股價也跌逾3%。