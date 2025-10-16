港女北車遭性侵 陸委會表達遺憾：相信不會造成港人對台印象不好

震驚社會的北車性侵案，受害者為來台旅遊的香港女性，陸委會16日表示遺憾與難過，並指「相信不會因為這件事情造成香港朋友對台灣有不好的印象」，同時強調港澳人民在台灣類似的緊急事故，本應由港、澳駐台辦事處負責。

陸委會副主委梁文傑16日在記者會上主動提及此事，他表示，對於這樣的事件感到非常遺憾和難過，目前案件已經由檢警偵辦當中，一定會還給被害人公道。

梁文傑強調，台灣的治安非常好，在全世界的安全指數排名第4，比日本跟韓國還要好，香港朋友其實也都知道台灣是個安全的地方，所以去年就有120萬人次的香港朋友來台灣旅遊，「我們相信不會因為這件事情，也不要因為這件事情造成香港朋友對台灣有什麼不好的印象。」

他並指，香港或是澳門朋友在台灣發生了緊急事故，過去是由香港跟澳門在台灣的辦事處來負責，現在因為這個香港跟澳門特區政府在台辦事機構都停止運作，所以這些工作就由陸委會來承擔，如果港澳朋友在台灣有緊急事件，可以和陸委會聯繫，「我們一定會積極提供必要的協助。」

據香港無線新聞16日消息，對於這次案件，香港入境處回覆查詢指，「未接獲相關港人求助，會繼續密切留意事態發展」；我交通部觀光局統計，今年前7月香港地區來台旅客672,033人次。

本報記者詢問，案發後陸委會多久才掌握到受害者是港人？是否有提供協助？以及類似事件的陸委會大概有何處置流程？

梁文傑回應，這個事件陸委會知道時，這位香港女性就已經搭機離開了，「所以我們並沒有在事前收到通報」，他重申對此事覺得很遺憾，也提到通常的做法會跟警方、相關單位聯繫。他舉例，去年台中新光三越氣爆，澳門的幾位旅客事故，「我們的港澳處花了2個禮拜，都派人在台中，所以我們對於港澳朋友的照顧跟協助是做得非常出力」，他也指，其實這些工作本來應該是香港或是澳門駐台辦事機構要做的事情。

公開資料顯示，2011年台港互設辦事處，但2021年5月港府宣布駐台辦事處（香港經濟貿易文化辦事處）暫停運作，1個月後澳門駐台辦事處（台灣澳門經濟文化辦事處）也宣告暫時停止運作迄今。

新冠疫情後，我方政府一度對港澳人士來台有入境管制措施，但2023年2月，陸委會宣布疫情期間實施之港澳居民入境管制措施均予以取消，開放港澳居民來台自由行、並恢復港澳居民網簽及雲端申請停留。