快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

港女北車遭性侵 陸委會表達遺憾：相信不會造成港人對台印象不好

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑16日在記者會上主動對於港女來台旅遊遭性侵案件表示非常遺憾和難過。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑16日在記者會上主動對於港女來台旅遊遭性侵案件表示非常遺憾和難過。（記者廖士鋒／攝影）

震驚社會的北車性侵案，受害者為來台旅遊的香港女性，陸委會16日表示遺憾與難過，並指「相信不會因為這件事情造成香港朋友對台灣有不好的印象」，同時強調港澳人民在台灣類似的緊急事故，本應由港、澳駐台辦事處負責。

陸委會副主委梁文傑16日在記者會上主動提及此事，他表示，對於這樣的事件感到非常遺憾和難過，目前案件已經由檢警偵辦當中，一定會還給被害人公道。

梁文傑強調，台灣的治安非常好，在全世界的安全指數排名第4，比日本跟韓國還要好，香港朋友其實也都知道台灣是個安全的地方，所以去年就有120萬人次的香港朋友來台灣旅遊，「我們相信不會因為這件事情，也不要因為這件事情造成香港朋友對台灣有什麼不好的印象。」

他並指，香港或是澳門朋友在台灣發生了緊急事故，過去是由香港跟澳門在台灣的辦事處來負責，現在因為這個香港跟澳門特區政府在台辦事機構都停止運作，所以這些工作就由陸委會來承擔，如果港澳朋友在台灣有緊急事件，可以和陸委會聯繫，「我們一定會積極提供必要的協助。」

據香港無線新聞16日消息，對於這次案件，香港入境處回覆查詢指，「未接獲相關港人求助，會繼續密切留意事態發展」；我交通部觀光局統計，今年前7月香港地區來台旅客672,033人次。

本報記者詢問，案發後陸委會多久才掌握到受害者是港人？是否有提供協助？以及類似事件的陸委會大概有何處置流程？

梁文傑回應，這個事件陸委會知道時，這位香港女性就已經搭機離開了，「所以我們並沒有在事前收到通報」，他重申對此事覺得很遺憾，也提到通常的做法會跟警方、相關單位聯繫。他舉例，去年台中新光三越氣爆，澳門的幾位旅客事故，「我們的港澳處花了2個禮拜，都派人在台中，所以我們對於港澳朋友的照顧跟協助是做得非常出力」，他也指，其實這些工作本來應該是香港或是澳門駐台辦事機構要做的事情。

公開資料顯示，2011年台港互設辦事處，但2021年5月港府宣布駐台辦事處（香港經濟貿易文化辦事處）暫停運作，1個月後澳門駐台辦事處（台灣澳門經濟文化辦事處）也宣告暫時停止運作迄今。

新冠疫情後，我方政府一度對港澳人士來台有入境管制措施，但2023年2月，陸委會宣布疫情期間實施之港澳居民入境管制措施均予以取消，開放港澳居民來台自由行、並恢復港澳居民網簽及雲端申請停留。

香港 陸委會 朋友

延伸閱讀

郝龍斌拋國民黨登陸設辦事處 陸委會：官方對官方才最佳

王志安批解禁來台雙標 陸委會回「貓狗不同」：可提助台證據

前央視記者上「夜夜秀」遭禁入境5年 王志安：只要解封願喊台獨萬歲

「公子沈」3人解禁可來台 陸委會背書：他們了解中共並支持台海和平

相關新聞

港女北車遭性侵 陸委會表達遺憾：相信不會造成港人對台印象不好

震驚社會的北車性侵案，受害者為來台旅遊的香港女性，陸委會16日表示遺憾與難過，並指「相信不會因為這件事情造成香港朋友對台...

貝森特批李成鋼！陸商務部：美有關言論嚴重歪曲事實 反制措施必要合法

在中美貿易與航運爭議持續升溫之際，大陸商務部16日回應美國財政部長貝森特批評李成鋼的言論，指美方有關言論嚴重歪曲事實，強...

美國FCC擬對香港電訊「撤銷在美營運授權」 恐影響個人、企業用戶

美國聯邦傳播委員會（FCC）擬以國家安全為理由，撤銷香港電訊及子公司在美國的營運授權。一旦成事，所有透過香港電訊網路連接...

貿易局勢升溫！彭博：蘋果庫克等全球企業CEO 本周會晤何立峰

中美貿易戰陰霾持續籠罩，彭博16日引述消息人士指出，包括美國科技大廠蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）等全球企業高層...

海協會長張志軍拋兩岸交流基礎 陸委會：講來講去就是繞圈子

大陸海協會長張志軍16日在北京針對兩岸兩會交流表示，必須要堅持九二共識，兩岸兩會的交流才能順利進行，而前海基會副董事長高...

中共將舉辦台灣光復80年活動 陸委會：禁止中央地方公職人員參加

中共方面即將在10月25日前後舉辦台灣光復80周年紀念活動，陸委會16日表示，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。