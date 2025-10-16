快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

貿易局勢升溫！彭博：蘋果庫克等全球企業CEO 本周會晤何立峰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
蘋果執行長庫克（右）15日在北京王府井的門市與顧客、零售團隊互動。（圖／取自庫克微博）
蘋果執行長庫克（右）15日在北京王府井的門市與顧客、零售團隊互動。（圖／取自庫克微博）

中美貿易戰陰霾持續籠罩，彭博16日引述消息人士指出，包括美國科技大廠蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）等全球企業高層，預計本周將在北京與大陸國務院副總理何立峰會面。

彭博稱，這些企業高層隸屬於北京清華大學經濟管理學院顧問委員會，該委員會通常每年定期召開會議，預計有關高層將會獲何立峰接見。報導並指，與北京當局高層領導人的會面通常直到最後一刻才會確認。截至目前，大陸官方尚未對此作出回應。蘋果亦未對此評論。

去年，大陸國務院副總理丁薛祥曾會見北京清華大學顧問委員會成員，並歡迎其對中國經濟提出的建議。據北京清華大學顧問委員會網站，該顧問委員會成立於2000年，旨在聚集企業高管、管理人員及學者，討論經濟問題及經管學院的發展。委員多為國際知名跨國公司董事長，也包括世界一流大學商學院院長與諾貝爾經濟學獎得主。

據悉，庫克15日在北京會見大陸工信部部長李樂成時，承諾將增加對大陸的投資，並宣布向北京清華大學捐款。

值得注意的是，此次會晤正值中美兩國關係緊張之際，美國呼籲其他國家對中國上周宣布的稀土出口管制作出回應。新規定要求含有特定稀土元素的產品，即使含量極微，也需獲得中國批准。北京當局表示，此舉是防禦性措施，此前美方在9月馬德里貿易談判後，對中國實施新的限制性措施。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）16日在華盛頓舉行的CNBC論壇上表示，美國總統川普仍預計本月稍後在南韓與習近平會面。同時，貝森特還稱，他本人很有可能在川普之前先到亞洲與何立峰會面。

