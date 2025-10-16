貝森特批李成鋼！陸商務部：美有關言論嚴重歪曲事實 反制措施必要合法

在中美貿易與航運爭議持續升溫之際，大陸商務部16日回應美國財政部長貝森特批評李成鋼的言論，指美方有關言論嚴重歪曲事實，強調中方代表8月赴美與美方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行交流溝通。大陸商務部並批，美方措施損害中國利益並擾亂全球供應鏈，稱中方對涉美船舶徵收特別港務費是被動防禦，旨在維護公平競爭環境。

16日例行記者會上，彭博記者問及，貝森特在評論中點名批評李成鋼，稱他在8月發表一些非常煽動性的言論，且未經邀請就出現在華盛頓，並且表現得不夠尊重。貝森特還表示，李成鋼曾說，如果特別港務費得以實施，中國將引發全球混亂，請問商務部對此有何評論？

大陸商務部新聞發言人何咏前表示，美方有關言論嚴重歪曲事實，當地時間8月27到29日，李成鋼國際貿易談判代表兼副部長赴美國，與美方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行交流溝通，並就美對華造船等行業301調查限制措施等，向美方提出交涉。

何咏前再指，近期中方按照兩國元首通話共識和中美經貿會談共識，一直主動與美方就301調查限制措施進行磋商溝通，並提出相關合作建議，但美方態度消極執意實施限制措施，中方不得不採取反制措施，包括依法依規對涉美船舶收取特別港務費。

何咏前說，美對華造船等行業301調查及限制措施是典型的單邊主義和保護主義，做法嚴重損害中國相關產業利益，也會推高美國內通膨，損害美港口競爭力和就業。要特別指出，美方措施落地確實影響了全球供應鏈穩定，造成全球航運業混亂。而中方相關反制措施是被動的防禦行為，是為了維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要之舉，中方希望美方能夠認識到自身錯誤行為，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。

此前，彭博報導，貝森特與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）15日舉行記者會，針對近期中方官員行為發表評論。貝森特指出，李成鋼近日擅自前往華盛頓，其舉止符合中國「戰狼外交官」的典型特徵。

貝森特表示，李成鋼8月造訪美國首都並非應川普政府邀請，他在8月28日發表的言論極具煽動性，行為「非常不尊重人」，貝森特甚至在CNBC活動上形容李成鋼「失去理智」。

他提到，美中之間已進行4輪正式貿易談判，雙方通常表現出尊重態度，但李成鋼此次自行前來華盛頓，並聲稱若美國對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，中方將導致全球混亂。貝森特強調，他不相信中國希望成為混亂製造者，但李成鋼的行為反映了中國過去的戰狼外交傳統，也許他本人認為自己就是其中一員。