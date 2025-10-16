陸總理7年來首訪！李強預計10月下旬赴新加坡訪問

今年適逢新加坡和中國大陸建交35周年，彭博引述知情人士稱，大陸國務院總理李強將於10月稍晚前往新加坡訪問，這將是大陸國務院總理時隔7年再度訪問星國。

星媒《聯合早報》指，李強此行是為慶祝中星兩國建交35周年。報導稱，李強10月下旬將出訪東南亞，預計將先前往新加坡，之後再前往馬來西亞吉隆坡，出席東協（ASEAN）系列峰會。據悉，第47屆東協峰會與系列會議則是在10月26至28日在吉隆坡舉行，期間將召開彙集中日韓三國的「東協+3」領導人會議、東協-中國峰會、東協-美國峰會，以及東亞峰會等。知情人士表示，具體行程仍在調整中，可能有所變動。

截至目前，大陸和新加坡外交部尚未對此回應。

今年6月，新加坡總理黃循財曾訪問北京,與李強會晤，這是黃循財自2024年就任總理後首次出訪東南亞以外地區。回顧歷史，北京當局上次派總理訪星是在2018年11月，時任大陸國務院總理李克強到訪期間，兩國在貿易、金融等領域簽署11份合作協議，其中包括自由貿易協定升級議定書，雙方貿易便利化水準大幅提高。

彭博提到，新加坡約75%的公民為華裔，長期以來與中國大陸和美國皆保持友好關係。但隨愈來愈多大陸藍領和富裕人士在新加坡落地生根，兩國間的資金流動也受到更嚴格的監管與審查。

報導稱，美國總統川普尚未正式確認是否出席此次峰會，但外界普遍預期他在亞洲訪問期間將造訪馬來西亞、日本及南韓。李強與川普的行程可能在馬來西亞有所重疊，但目前尚無公開細節。

值得注意的是，今年以來，東南亞已成為中國大陸外交的重點區域。今年稍早，大陸國家主席習近平先後訪問馬來西亞、越南及柬埔寨，而李強則前往馬來西亞及印尼。中共第20屆四中全會將於20至23日在北京召開。李強此次新加坡之行，可能安排在四中全會與東協系列峰會之間。