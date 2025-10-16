快訊

時隔2年再訪北京 高孔廉：可以「一個中國各說各話」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
海基會前副董事長兼秘書長高孔廉16日上午，在北京出席海峽兩岸社團交流節開幕式。記者陳政錄／攝影
海基會前副董事長兼秘書長高孔廉16日上午，在北京出席海峽兩岸社團交流節開幕式。記者陳政錄／攝影

北京近日舉辦多場涉台交流活動，邀請數百名台灣人赴陸，其中，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉時隔2年再訪北京。他表示，現在兩岸關係緊張，是因為民進黨的意識形態，因此兩岸民間交流還是要持續，來化解歧見。至於國民黨主席改選，候選人陸續提出兩岸政策，高孔廉受訪稱，他對未來「新主席」的想法沒有意見，認為兩岸可暫時擱置政治爭議，推動務實交流，甚至回到「九二共識」出現前的「一個中國各說各話」內涵，讓雙方都各有台階可以下。

高孔廉16日上午，在北京朝陽望京小街出席「2025海峽兩岸社團交流節」並致詞。他坦言，繼上一次來（北京）已時隔2年，也是首次參加北京的兩岸社團交流節，對兩岸交流而言，除了高層、產業界的往來，基層交流也非常重要，希望藉此建立長期制度性的往來。

高孔廉接著分享，自己參與兩岸交流工作37年，期間兩岸關係有2個高潮，一是1992年到1995年，海基會、海協會有辜汪會談，二是2008年到2016年的馬英九執政時期，反之，兩岸關係緊張都是因為另一個黨（民進黨）的意識形態阻止兩岸交流，甚至有所謂17條造成寒蟬效應。

另就近期國民黨主席改選，高孔廉會後受訪時表示，未來的「新主席」有他的想法，「我沒有意見」。但就如何推動兩岸交流，他認為，應暫時擱置政治議題，進行務實交流。

高孔廉進一步表示，就兩岸定位的問題，「九二共識」是一個很好的說法，而「九二共識」是從當初兩岸兩會互換信函中濃縮出來的，若還原當時情況來看，報紙媒體曾對兩會互換信函內容做出兩種標題，一個是「一個中國各自表述」，一個是「一個中國各說各話」。

高孔廉說，以各自表述來看，陸方可能會比較敏感，例如台灣可能將之表述為「兩國」，但依照我中華民國憲法來說，「本來就不是兩國，是兩岸」，因此，要講「九二共識」，亦可回到原先說的「一個中國各說各話」，這樣或許能減少衝突，讓雙方都各有台階可以下。

對於海基會表示大陸海協會「已讀不回」，高孔廉坦言，意識型態問題不解決的話，「恐怕以後都很難」，至少我方應表達善意，例如說兩岸民族同根文化同源，這樣雙方的往來就會比較方便。

本屆海峽兩岸社團交流節以「百團牽手 百花齊放」為主題，陸方有海協會長張志軍出席，台方則有海基會前副董事長兼秘書長高孔廉，和國民黨前原住民立委孔文吉，和近百個台灣民間社團360多名台灣嘉賓參加。

適逢今年是大陸所謂「3個80周年」，本月舉辦多場紀念台灣光復80周年活動。近日北京廣邀台灣人赴陸交流，除此次海峽兩岸社團交流節舉辦兩岸精品市集，邀請與會嘉賓分5個領域到大陸各地參訪外，早前14日，北京台灣會館還舉辦「台灣少數民族抗日紀事座談會」，接著，還有紀念台灣光復80周年書畫展、海峽兩岸書畫名家紀念抗日勝利暨台灣光復80周年主題創作展等，將陸續在北京登場。

16日上午，海協會會長張志軍（右）、海基會前副董事長兼秘書長高孔廉，在北京出席海峽兩岸社團交流節開幕式，後參觀兩岸精品市集，期間兩人多次交談。記者陳政錄／攝影
16日上午，海協會會長張志軍（右）、海基會前副董事長兼秘書長高孔廉，在北京出席海峽兩岸社團交流節開幕式，後參觀兩岸精品市集，期間兩人多次交談。記者陳政錄／攝影
海峽兩岸社團交流節開幕式16日上午在北京朝陽區望京小街舉行，近百個台灣民間社團360多名台灣嘉賓參加。記者陳政錄／攝影
海峽兩岸社團交流節開幕式16日上午在北京朝陽區望京小街舉行，近百個台灣民間社團360多名台灣嘉賓參加。記者陳政錄／攝影
海峽兩岸社團交流節開幕式時，兩岸精品市集也開集，有兩岸品牌和美食共約40個攤位，以推介台灣文化，促進兩岸交流。記者陳政錄／攝影
海峽兩岸社團交流節開幕式時，兩岸精品市集也開集，有兩岸品牌和美食共約40個攤位，以推介台灣文化，促進兩岸交流。記者陳政錄／攝影

