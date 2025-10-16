強調九二共識 海協會長張志軍：兩岸交往阻力來自「台灣當局」
台灣光復將滿80周年之際，北京近日舉辦多個涉台交流活動，邀請數百名台灣人赴陸。海協會會長張志軍16日在北京出席「兩岸社團交流節」後受訪強調，兩岸交往的重點是「九二共識」，大陸一直希望兩岸能進行正常的交流活動，特別是民間應該多來往，但現在兩岸交往合作的阻力，「主要是來自現在的台灣當局」。他還說，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，推動兩岸交流往來是民心所向。
張志軍在出席活動致詞，以及會後面對媒體就兩岸關係、我海基會表示大陸海協會「已讀不回」等議題追問時，做出上述表示。
今年是大陸所謂「3個80周年」，張志軍致詞時也提到，九三閱兵宣示了中國人民堅持走和平發展道路的立場決心，發出了中華民族偉大復興趨勢不可擋的時代強音，極大地激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量。
張志軍還表示，「台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼，浴血奮戰鑄就的偉大勝利的重要成果」。他稱，過去我們團結一致能打敗窮凶極惡的日本侵略者，讓台灣重歸祖國版圖，「今天強盛起來的中華民族，更不可能再讓台灣從中國分裂出去。」
就兩岸交流，張志軍說，大陸始終尊重關愛造福台灣同胞，秉持「兩岸一家親」理念，為台灣同胞提供同等待遇，創造更多發展機遇，分享改革成果。近年來，儘管兩岸關係面臨不少波折和挑戰，但兩岸交流合作的步伐從未停息，要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意愈發強勁，兩岸民間交往始終充滿生機活力。
因此，張志軍對今天的兩岸社團交流節表示，兩岸社團作為民間力量的重要載體，推動兩岸同胞心靈契合的紐帶，積極作為，讓中華民族共同體意識在實踐中不斷深化和夯實。
他說，期待大家以這次交流為起點，積極發揮聯繫島內（台灣）各界民眾的影響力和號召力，多傳遞兩岸友好的聲音，多搭建交流溝通的橋梁。
他還喊話，國家統一是歷史大事，民族大義、家國正道，兩岸關係和平發展、融合發展是增進兩岸同胞福祉的必然選擇，希望大家堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，「做堂堂正正的中國人」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同維護台海和平穩定，守護好我們共同的家園，共創民族復興的美好未來。
2025海峽兩岸社團交流節今年邁入第4屆，本屆以「百團牽手 百花齊放」為主題，開幕式於16日上午在北京朝陽區望京小街舉行，陸方有海協會長張志軍，北京市政協副主席、北京海峽兩岸民間交流促進會會長王紅，和北京市委常委、統戰部部長馬駿出席，台方則有海基會前副董事長兼秘書長高孔廉，和國民黨前原民立委孔文吉，和近百個台灣民間社團360多名台灣嘉賓參加。
本次交流節開幕式後，兩岸精品市集也正式開集，有統一、康師傅、北冰洋、紅星二鍋頭等兩岸品牌，和雞翅包飯、蚵仔煎、大腸包小腸等台灣美食共40家特色單位；此外，陸方還為台灣嘉賓舉辦文化尋根、科技創新、生醫健康、基層治理和青年聯誼5個領域，分組赴北京、天津、山西等地的主題參訪。
