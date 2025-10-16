不受雙城延期影響！上海小貓熊最快明年初來台 北市動物園曝進度

雙城論壇宣布延期，不少人兩邊去年簽訂MOU小貓熊交流恐受衝擊，不過北市動物園強調動物交流不受影響，教育局今赴議會工作報告，議員關心目前進度，園長朱孝芬表示，企鵝與小貓熊檢疫程序仍在進行中，預計上半年會啟動交換，一切順利的話年初就可以完成。

市府與上海方去年簽訂MOU後，雙方動物園便開始接洽，北市動物園規畫以黑腳企鵝交換上海動物園的小貓熊，相關物種、環境、保育人員受訓皆以準備好，教育局今赴議會工作報告動物園長朱孝芬表示，林業署目前已核可動物可輸入台灣，但檢疫程序還在進行，預計上半年就會完成交換。

朱孝芬說，目前雙方物種已確定預計會送出一對企鵝交換對方一對小貓熊，但由於小貓熊來台前必須接種兩劑狂犬病疫苗，目前已接種第一劑要等第二劑完成才能搭機來來；至於企鵝部分則因我國禽流感疫情需先接種疫苗，目前仍在與上海方確認打哪些廠牌疫苗他們可以接受，待雙方完成檢疫後，順利的話年初氣溫較為舒適、運送條件佳，就會開始交換。

議員陳宥丞表示，雖今年雙城論壇延宕，動物園有說已準備好，並強調「人歸人，動物歸動物」，不會因為論壇延期而阻礙動物的交換，但從2023年隨團去上海到去年簽訂MOU到現在，內容基本都差不多，市府要給出確切時程，包含來台後的命名、設備配套都要到位，「雙城只剩下這一個具體成果了」。

陳宥丞也提醒，未來新物種來台後命名也要注意，他明白市府會希望做球給市長，但也希望不要讓市民有因為政治拖延而等待的感覺。朱孝芬表示，會做好相關配套，討論命名方式。