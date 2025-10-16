快訊

魏哲家：台積電已在美國取得第二塊地 為擴增AI應用預做準備

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇如此境地

聽新聞
0:00 / 0:00

不受雙城延期影響！上海小貓熊最快明年初來台 北市動物園曝進度

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙城論壇宣布延期，不少人兩邊去年簽訂MOU小貓熊交流恐受衝擊，不過北市動物園強調動物交流不受影響，企鵝與小貓熊檢疫程序仍在進行中，預計上半年會啟動交換，一切順利的話年初就可以完成。圖／動物園提供
雙城論壇宣布延期，不少人兩邊去年簽訂MOU小貓熊交流恐受衝擊，不過北市動物園強調動物交流不受影響，企鵝與小貓熊檢疫程序仍在進行中，預計上半年會啟動交換，一切順利的話年初就可以完成。圖／動物園提供

雙城論壇宣布延期，不少人兩邊去年簽訂MOU小貓熊交流恐受衝擊，不過北市動物園強調動物交流不受影響，教育局今赴議會工作報告，議員關心目前進度，園長朱孝芬表示，企鵝與小貓熊檢疫程序仍在進行中，預計上半年會啟動交換，一切順利的話年初就可以完成。

市府與上海方去年簽訂MOU後，雙方動物園便開始接洽，北市動物園規畫以黑腳企鵝交換上海動物園的小貓熊，相關物種、環境、保育人員受訓皆以準備好，教育局今赴議會工作報告動物園長朱孝芬表示，林業署目前已核可動物可輸入台灣，但檢疫程序還在進行，預計上半年就會完成交換。

朱孝芬說，目前雙方物種已確定預計會送出一對企鵝交換對方一對小貓熊，但由於小貓熊來台前必須接種兩劑狂犬病疫苗，目前已接種第一劑要等第二劑完成才能搭機來來；至於企鵝部分則因我國禽流感疫情需先接種疫苗，目前仍在與上海方確認打哪些廠牌疫苗他們可以接受，待雙方完成檢疫後，順利的話年初氣溫較為舒適、運送條件佳，就會開始交換。

議員陳宥丞表示，雖今年雙城論壇延宕，動物園有說已準備好，並強調「人歸人，動物歸動物」，不會因為論壇延期而阻礙動物的交換，但從2023年隨團去上海到去年簽訂MOU到現在，內容基本都差不多，市府要給出確切時程，包含來台後的命名、設備配套都要到位，「雙城只剩下這一個具體成果了」。

陳宥丞也提醒，未來新物種來台後命名也要注意，他明白市府會希望做球給市長，但也希望不要讓市民有因為政治拖延而等待的感覺。朱孝芬表示，會做好相關配套，討論命名方式。

動物園 小貓熊 狂犬病疫苗 雙城論壇

延伸閱讀

高教合作拓展中東！中興大學與阿曼德國科技大學簽訂MOU

繼「111」拿好康…台北動物園再推免費入園 雙十當天限這身份

小貓熊「可頌」日本病逝 北市動物園發文哀悼

北市動物園生日活動 身分證字號3個1機率有多少？數學老師這樣說

相關新聞

不受雙城延期影響！上海小貓熊最快明年初來台 北市動物園曝進度

雙城論壇宣布延期，不少人兩邊去年簽訂MOU小貓熊交流恐受衝擊，不過北市動物園強調動物交流不受影響，教育局今赴議會工作報告...

強調九二共識 海協會長張志軍：兩岸交往阻力來自「台灣當局」

台灣光復將滿80周年之際，北京近日舉辦多個涉台交流活動，邀請數百名台灣人赴陸。海協會會長張志軍16日在北京出席「兩岸社團...

協助北京侵台？普丁企圖加強對中國的影響力

俄羅斯傾向將「入侵台灣」視為一種對北京取得影響力的手段，讓俄國成為關鍵原料與軍工產能的供應者。

時隔2年再訪北京 高孔廉：可以「一個中國各說各話」

北京近日舉辦多場涉台交流活動，邀請數百名台灣人赴陸，其中，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉時隔2年再訪北京。他表示，現在兩...

簡訊詐騙猖獗 中國犯罪集團靠SIM卡農場3年騙逾10億

簡訊詐騙在美國愈演愈烈。國土安全部指稱，調查人員發現，在中國境內運作的犯罪組織對美國人發送大量詐騙簡訊，虛假警告高速公路...

飛美航線不准穿越俄領空 中航企籲美政府取消禁令

美中貿易摩擦升溫之際，美國政府上周提議禁止中國航空公司的美國航線飛越俄羅斯領空，最快下月生效。多家中國主要航空公司近日聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。