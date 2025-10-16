再有大陸主教獲中梵雙方認可 上海教區迎新任輔理主教吳建林

據中國天主教網消息，10月15日，天主教上海教區輔理主教吳建林祝聖典禮在上海市徐家匯天主堂舉行。同時，由官方的中國天主教主教團主席、天主教愛國會副主席、上海教區沈斌主教主禮。梵蒂岡新聞網指，其候選人資格在中梵主教任命臨時協議的框架下獲得批准。

中國天主教網指，吳建林的祝聖典禮由中國天主教主教團主席、中國天主教愛國會副主席、上海教區沈斌主教主禮，中國天主教主教團副主席、杭州教區主教楊永強，中國天主教主教團副主席、江西教區主教李酥光，蘇州教區主教襄禮徐宏根。中國天主教主教團秘書長楊宇宣讀中國天主教主教團的批准書，上海教區神父、修士、修女和教友代表等近600人參加了祝聖典禮。

吳建林於1970年1月在上海市崇明區出生，聖名依納爵。1991年至1996年，在天主教佘山修道院攻讀神學，1997年11月晉鐸。2003年任市天主教愛國會副主任，2016年任上海市天主教教務委員會主任、市天主教愛國會副主任，2022年8月任中國天主教主教團副秘書長、中國天主教愛國會常委。2025年4月28日當選為天主教上海教區候任輔理主教。

梵蒂岡新聞網指，教廷新聞室15日公告指，當天在中國上海舉行吳建林輔理主教祝聖典禮。「他的候選人資格在聖座與中華人民共和國臨時協議的框架下獲得批准，聖父教宗並於2025年8月11日任命他為上海的輔理主教。」

天主教前任教宗方濟各於4月底逝世，天主教樞機主教們5月8日選出新教宗良十四世，大陸與教廷間的關係如何進展至今備受各界矚目。此前，9月12日，中國天主教官網指，經河北省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教張家口教區舉行崔太主教榮休儀式。

同日，經河北省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教張家口教區舉行馬彥恩就職輔理主教儀式。9月10日，天主教張家口教區王振貴主教祝聖典禮在河北省張家口市聖家主教座堂舉行。

香港星島日報當時提到，馬彥恩和崔太都是「地下主教」，此次獲得中國官方認可，而教廷則承認張家口教區以及王振貴主教的合法地位，可謂「皆大歡喜」，也顯示新教宗良十四世上任之後，中梵關係不受影響。

報導並稱，梵蒂岡是唯一未與北京建立外交關係的歐洲國家，中國大陸自1958年成立「天主教愛國會」自選自聖主教。大陸約有1,200萬天主教徒，各地主教有「公開」及「地下」之分，前者經「愛國會」認可，後者則拒絕接受「愛國會」領導，但獲教廷承認。前任教宗方濟各對中國友好，中梵於2018年就主教任命簽署臨時協議，並且3度續約。