快訊

英國宣布制裁11家中國實體 陸駐英使館：損害中方利益堅決回擊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
英國政府近日擴大對俄羅斯的制裁，以支持俄羅斯能源實體、向俄軍事工業提供關鍵物項為由，將11家中國實體納入制裁名單。大陸駐英使館對此稱，英方有關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，堅決反對，中方將堅決回擊。（路透）
英國政府近日擴大對俄羅斯的制裁，以支持俄羅斯能源實體、向俄軍事工業提供關鍵物項為由，將11家中國實體納入制裁名單。中國大陸駐英國使館對此回應說，英方有關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，中方對此堅決反對，任何損害中方利益的行徑中方都將堅決回擊。

陸駐英使館15日在網站發出「就英方制裁中國實體問題答記者問」。使館發言人表示，英方有關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，損害中國企業正當權益。中方對此堅決反對，已向英方嚴正交涉。

發言人續稱，願重申，在烏克蘭危機問題上，中方始終秉持客觀公正立場，始終致力於勸和促談，一貫依法依規嚴格管控軍民兩用物項出口。中俄企業正常交往合作不應受到干擾和影響。中方絕不接受任何甩鍋推責，堅決反對任何誣衊抹黑。

同時，發言人還指，中方敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對有關中國實體的制裁。他還強調，任何損害中方利益的行徑中方都將堅決回擊。

英國政府近月持續加強對俄羅斯的制裁措施，特別聚焦俄能源和軍工鏈條。15日，英國財政部公布新一輪制裁名單，指稱部分境外企業涉嫌協助俄方獲取可用於能源產業及軍事工業的關鍵物項，名單中包括多家來自中國大陸、印度等國的企業。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）表示，政府針對印度和中國企業採取行動，原因是這些公司持續促進俄羅斯石油流入全球市場。當天英方亦對俄羅斯「影子船隊」實施新制裁。

此前，美國及歐盟亦曾多次以「支持俄羅斯軍事能力」為由，將部分陸企列入出口管制或實體清單。

