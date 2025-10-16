中法戰略對話 王毅籲法國推動歐盟堅持戰略自主、重申一中原則

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）15日於杭州舉行第27次中法戰略對話。（圖／取自大陸外交部網站）
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）15日於杭州舉行第27次中法戰略對話。（圖／取自大陸外交部網站）

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）15日於杭州舉行第27次中法戰略對話。王毅表示，中方願與法國加強高層交往，深化戰略互信，推動全方位合作，並強調中歐關係主基調應為合作，定位應是夥伴，籲法國推動歐盟堅持戰略自主。他重申，希望並相信法方將嚴格恪守「一個中國原則」，為兩國關係提供政治保障。

大陸外交部16日指，王毅說，當前單邊主義、保護主義、強權霸凌甚囂塵上，以聯合國為核心的戰後國際體系受到前所未有挑戰。國際社會要求公道正義、求變圖治的呼聲空前高漲。中法同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，打造更具戰略穩定性和前瞻性的中法關係，為世界和平穩定作出更大貢獻，符合兩國人民長遠利益，也是中法兩國應盡的國際責任。

王毅稱，中國願同法國加強高層交往，深化戰略互信，推進全方位合作。希望並相信法國將嚴格恪守「一個中國原則」，為兩國關係提供堅實政治保障。

王毅指，即將召開的中共二十屆四中全會將研究「十五五」規劃，相信這將給法國對華合作帶來更多機遇。雙方要繼續深化民用核能、航空航天、農食等傳統領域合作，積極探索人工智能、綠色和數字經濟、新能源、生物醫藥、金融服務等新興領域合作，大力挖掘地方合作潛能。中方願與法方加強在聯合國架構下的多邊協調、相互支持，維護真正的多邊主義，捍衛自由貿易體制，推動建構更公正合理的全球治理體系。

王毅強調，中歐沒有地緣政治矛盾，不存在根本利害衝突。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏。中歐關係的主基調應是合作，正確定位應是夥伴。希望法國「推動歐盟堅持真正戰略自主，樹立正確對華認知」。

在中方通稿中，伯納說，法中是全面戰略夥伴，也都是具有重要影響力的大國。在當前不確定不穩定的國際情勢下，應加強策略溝通，增進互信，強化合作。法方堅持獨立自主的外交傳統，堅定不移奉行一個中國政策，不會有任何改變。法方期待同中方籌備下階段高層交往，以平等互惠精神加強經貿、民用核能、科技、新能源等領域務實合作。

他說，法方歡迎中國企業赴法投資，願提供安全且可預期的營商環境。法方反對打貿易戰，反對陣營對抗，願同中方密切戰略協調，共同應對氣候變遷、生物多樣性、人工智慧等全球挑戰。歐方應戰略自主，從自身需要出發發展對華關係，繼續做符合雙方共同利益的事。歐中應成為彼此可靠且相互成就的夥伴，法方願為歐中加強對話合作發揮積極作用。

另，大陸外交部指，雙方還就烏克蘭危機、中東局勢、全球治理體系改革完善等共同關心的問題深入交換了意見。「雙方同意繼續用好戰略對話這一重要機制，保持協調溝通。」

