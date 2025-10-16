始祖鳥與蔡國強西藏煙火秀損生態 縣委書記等官員遭免職

加拿大戶外品牌始祖鳥與國際知名爆破藝術家蔡國強，上月在西藏江孜縣的喜馬拉雅山脈施放煙火引發生態保護爭議。對此，西藏日喀則市調查核查組昨日發出情況通報指，煙火秀活動使草地受損及煙火殘留清理不徹底，並對野生動物造成短時驚擾，包含縣委書記陳昊在內，當地多位官員已遭立案查處或免職。

央視新聞報導，通報指出，九月十九日下午北京蔡國強藝術工作室在江孜縣熱龍鄉查瓊嘎日山體策畫實施「蔡國強：升龍」煙火秀後，日喀則市立即成立多部門調查核查組，經核查，煙火燃放影響草地面積卅點零六公頃，燃放一○五○盆，時長約五十二秒。相關數據顯示，平整作業、踩踏及車輛輾壓造成土壤草毯層破壞十五點二九畝；煙火瞬時強光和巨響對野生動物造成短時驚擾。報告認為事件對高原生態屬局部干擾，短期直接汙染及破壞有限，但潛在生態風險需監測跟蹤。

北京蔡國強藝術工作室存在進入生態脆弱區從事破壞草原、煙火殘留物清理不徹底等行為，涉嫌違反大陸「青藏高原生態保護法」及「草原法」，日喀則市相關部門已對違規行為立案查處；「始祖鳥」作為贊助商，則依法應承擔環境損害賠償與生態修復責任。當地已委託進行生態環境損害賠償鑑定評估。

另，煙火秀活動係江孜縣委、縣政府主要領導未經集體研究批准，存在違規決策，西藏自治區紀委監委、黨委組織部已按程序對縣委書記陳昊立案審查調查並免職；對縣長多吉普拉立案審查調查。同時，日喀則市委等方面已對八位縣級官員立案審查調查、誡勉或免職。