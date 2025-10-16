及時回應涉台議題 國台辦改每周開記者會

大陸對台宣傳、發布管道將強化。據大陸國台辦發言人陳斌華昨日主持記者會後宣布，為更好闡釋（中共）中央對台方針政策，及時回應海內外對涉台議題的關切，國台辦新聞發布會自本月起將由現行的每月兩次增至每周一次。

陳斌華昨日主持國台辦十月第一場例行新聞發布會（記者會）。在回應完媒體提問後，陳斌華主動宣布上述新措施。

他表示，台灣問題事關國家核心利益和十四億多中國人民的民族感情，完成祖國統一是全體中華兒女的共同願望，對台工作是「國之大者」，舉世矚目。

他接著宣布，為更好闡釋中央對台方針政策，闡明祖國大陸深化兩岸交流合作、堅決反對「台獨」分裂和外來干涉、推動兩岸關係發展、推進祖國統一的立場和主張，及時回應海內外對涉台議題的關切，國台辦新聞發布會自本月起將增加舉辦頻次，由現行每月兩次增至每周一次，即工作日的每周三上午十點舉行。

公開資料顯示，大陸國台辦於二○○○年九月召開首場記者會，原先每月一次，後改為每月兩次，新冠疫情二○二○年初爆發後曾七個月沒有舉行實體記者會，但當年九月就恢復迄今。此外每年還有兩個月暑期休會，不過自去年起就已縮短暑休，而在去年七月開了一場記者會，今年則進一步在七、八月分別開滿兩場例行記者會。

調整後的國台辦記者會，頻率將會與我方陸委會（每周四下午舉行）一致。除了國台辦，今年二月大陸國防部也增加了記者會的頻率，由每月兩次增為每月上、中、下旬各一次，仍維持月底為實體記者會，其餘兩次為線上發布。

今年適逢大陸「三個八十周年」，本月稍晚大陸官方將舉行台灣光復八十年的慶典，此際增加記者會次數後，未來每年將有近五十場記者會，可見大陸對台新聞發布工作分量正在上升。去年全年國台辦共舉行廿一場記者會。