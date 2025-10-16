陸擬擴大台胞證落地簽口岸 陸委會：充業績、吸引力有限

在對台灣「首來族」、第一次辦理台胞證者推出優惠後，為進一步吸引台灣人赴陸，大陸國台辦昨預告，官方擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至「全部符合條件的口岸」，未來台灣人無論是直航大陸，或經港澳或外國赴陸，都可在這些口岸落地申請辦理一次有效台胞證入境。

台灣居民來大陸落地辦證，就是俗稱的「台胞證落地簽」，三個月內一次出入境有效。大陸國台辦發言人陳斌華昨宣布上述訊息，表示這是為了「進一步擴大開放」，而政策措施詳情和落地辦證口岸清單將由有關職能部門「適時發布」。大陸推出上述政策，是「致力為台灣居民來往大陸創造更加開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作」。此外，他亦表示「首來族」申辦台胞證免證件費以來，申領數量持續增長，但未公布數據。

大陸國家移民管理局和北京等地公安局出入境管理局，昨亦轉貼國台辦政策，但暫未發布具體措施與清單。截至今年九月，大陸對外開放口岸共三一一個，運輸方式分為水運、航空、鐵路和公路四類。

「台胞證落地簽」一九九○年代末期就已在部分口岸施行，根據海基會與大陸官方訊息，現可辦理台胞證落地簽之處，已包括北京、上海、南京等四十六個城市的出入境管理機構，主要以機場為主，也包含廈門五通碼頭等小三通客運口岸。

陸委會昨日下午回應，陸方推出相關措施的背後目的，「不排除是涉台部門今年對台工作績效乏善可陳，只能不斷提出各種方案充業績」，相信對國人吸引力十分有限。陸委會並指近年國人反映赴陸遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查等案件，有持續增加趨勢，陸方應該要正視我國人赴陸人身安全的問題及確保相關權益。政府喊話國人「不要被中共的惠台措施所影響」，建議赴陸前仍要審慎評估人身安全風險。