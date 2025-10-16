聽新聞
降幅大於預期！陸9月CPI年減0.3% 通縮壓力仍在

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸國家統計局昨日公布，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年下降百分之零點三，降幅雖然收窄，仍大於預期。分析指大陸抑制價格戰和消費補貼政策已初見成效，但內部消費仍偏疲弱，短期內通縮壓力仍未完全消退。

據最新數據，大陸ＣＰＩ年比下降百分之零點三，較八月的百分之零點四，降幅有所收窄，但大於路透此前調查的經濟學家預期下降百分之零點二，為連續兩個月通縮。今年前九個月ＣＰＩ則按年下降百分之零點一。另九月大陸全國生產者物價指數（ＰＰＩ）按年下降百分之二點三，降幅比上月收窄零點六個百分點。今年前九個月ＰＰＩ下降百分之二點八。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解釋，ＣＰＩ年比下降主要受「翹尾影響」（受到上一年變動的影響），本月的年比變動中，翹尾影響約為負零點八個百分點，今年價格變動的新影響約為零點五個百分點。食品和能源價格下降是主要因素。

華爾街日報指出，經濟學家分析，大陸物價下降幅度收窄顯示，北京近期抑制企業價格戰和推行消費補貼的政策已初見成效，但其國內消費仍偏疲弱，短期內通縮壓力仍未完全消退。

面對中美貿易戰火再起，國際貨幣基金（ＩＭＦ）近日強調，大陸必須重新平衡其經濟增長模式。

路透指出，ＩＭＦ首席經濟學家古林查斯表示，大陸的出口增長引擎正在熄火，其大量生產出口產品，但這些商品的價格向下表明市場的吸納能力有限。他重申，ＩＭＦ長期建議大陸當局向可持續的國內需求進行再平衡。

他並在一篇配合ＩＭＦ預測發布的文章中形容，大陸的經濟前景「令人擔憂」。隨著房地產投資持續萎縮、整體信貸需求疲弱，金融穩定風險高企，經濟正處於債務、通縮陷阱的邊緣。他並指，美中貿易緊張升級對全球經濟構成重大風險，若關稅衝突擴大，可能顯著下修全球經濟成長預測。

相關新聞

中共從未放棄奪台…陸學者分析5種統一模式 這結局台灣自主空間最小

中共從未放棄統一台灣，廈門大學台灣研究中心主任陳先才指出，在各種統一模式和方案中，大陸社會輿論討論最多的當屬「和統」、「...

貿易戰重燃之際央視突播「美國隊長」 陸網：談判有結果了？

大陸央視6台電影頻道排片經常隱含政治含意，在中美經貿關係再度風起雲湧之際，15日晚間卻將播放美國好萊塢大片「美國隊長」，...

號稱72小時就可以生產一架！央視鏡頭揭「殲-35」工廠機身藏產量密碼

隨著殲-35在航艦福建艦上進行歷史性首次彈射畫面後，大陸央視走進該款戰機機庫，值得注意的是，沈飛28萬平方公尺智慧廠房內...

始祖鳥與蔡國強西藏煙火秀損生態 縣委書記等官員遭免職

加拿大戶外品牌始祖鳥與國際知名爆破藝術家蔡國強，上月在西藏江孜縣的喜馬拉雅山脈施放煙火引發生態保護爭議。對此，西藏日喀則...

陸擬擴大台胞證落地簽口岸 陸委會：充業績、吸引力有限

在對台灣「首來族」、第一次辦理台胞證者推出優惠後，為進一步吸引台灣人赴陸，大陸國台辦昨預告，官方擬於近期將台灣居民來大陸...

蘋果執行長庫克訪陸 允繼續加大在陸投資

在美中貿易戰陰霾下，蘋果據傳正擴大在越南、印度等地的製造業務，以減少對大陸廠房的依賴。值此之際，蘋果執行長庫克到訪中國大...

