蘋果執行長庫克訪陸 允繼續加大在陸投資

在美中貿易戰陰霾下，蘋果據傳正擴大在越南、印度等地的製造業務，以減少對大陸廠房的依賴。值此之際，蘋果執行長庫克到訪中國大陸，大陸工信部長李樂成昨在北京會見庫克時，喊話蘋果公司持續深耕大陸市場，庫克則再次承諾會繼續加大在陸投資，進一步加強雙方合作。

根據大陸工信部發布，李樂成與庫克就蘋果公司在大陸業務發展、加強電子資訊領域合作等議題進行交流。至於雙方是否論及推進因大陸監管審核停滯導致迄今未能在大陸上線的蘋果ＡＩ（Apple Intelligence）功能，從官方訊息中無法知曉。

李樂成在會見中表示，大陸超大規模市場及完備的產業體系，有巨大投資及消費潛力，大陸將為包括Apple在內的外資企業，進一步營造良好營商環境，希望蘋果公司繼續深耕大陸市場，積極參與大陸新型工業化進程，跟大陸產業鏈上下游企業協同創新發展。

在庫克訪陸之際，蘋果加快轉移供應鏈的傳聞不斷。彭博昨報導，蘋果將於明年推出一系列智慧家居新設備，後年推出桌面機械人，但這些產品都計畫在越南生產。消息人士稱，這象徵蘋果在新產品策略上的重大轉變，過去蘋果通常先在大陸生產新設備，然後在其他國家擴產或轉移生產。在iPhone 17發售前也有消息稱，蘋果正在增加印度工廠的iPhone產能，以減輕美國關稅的影響。

庫克十三日到訪大陸，現身上海與泡泡瑪特創辦人王寧等人交流，並在首次參與抖音直播時宣布了國行版（陸版）iPhone Air將於十七日起接受預訂。庫克昨也被捕捉現身北京將府公園，與開發者散步聊天，並至蘋果北京王府井零售店和員工及顧客互動。

此外，蘋果十四日宣布，其在大陸逾九成生產製造已採用可再生能源，並宣布其供應商已聯合啟動一項「中國可再生能源基礎設施基金」，總規模達十億人民幣（約四十三億台幣），計畫到二○三○年為大陸電網新增一百萬兆瓦時的清潔電力。

公開資料顯示，在美中貿易緊張之際，近幾日包含愛迪達、威立雅集團、瑞士ＡＢＢ集團、美國雅培等跨國公司的執行長都訪問了大陸並與相關部委首長會見。