聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果執行長庫克訪陸 允繼續加大在陸投資

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
蘋果執行長庫克（右）十五日在北京王府井的門市與顧客和零售團隊互動。圖／取自庫克微博
蘋果執行長庫克（右）十五日在北京王府井的門市與顧客和零售團隊互動。圖／取自庫克微博

在美中貿易戰陰霾下，蘋果據傳正擴大在越南印度等地的製造業務，以減少對大陸廠房的依賴。值此之際，蘋果執行長庫克到訪中國大陸，大陸工信部長李樂成昨在北京會見庫克時，喊話蘋果公司持續深耕大陸市場，庫克則再次承諾會繼續加大在陸投資，進一步加強雙方合作。

根據大陸工信部發布，李樂成與庫克就蘋果公司在大陸業務發展、加強電子資訊領域合作等議題進行交流。至於雙方是否論及推進因大陸監管審核停滯導致迄今未能在大陸上線的蘋果ＡＩ（Apple Intelligence）功能，從官方訊息中無法知曉。

李樂成在會見中表示，大陸超大規模市場及完備的產業體系，有巨大投資及消費潛力，大陸將為包括Apple在內的外資企業，進一步營造良好營商環境，希望蘋果公司繼續深耕大陸市場，積極參與大陸新型工業化進程，跟大陸產業鏈上下游企業協同創新發展。

在庫克訪陸之際，蘋果加快轉移供應鏈的傳聞不斷。彭博昨報導，蘋果將於明年推出一系列智慧家居新設備，後年推出桌面機械人，但這些產品都計畫在越南生產。消息人士稱，這象徵蘋果在新產品策略上的重大轉變，過去蘋果通常先在大陸生產新設備，然後在其他國家擴產或轉移生產。在iPhone 17發售前也有消息稱，蘋果正在增加印度工廠的iPhone產能，以減輕美國關稅的影響。

庫克十三日到訪大陸，現身上海與泡泡瑪特創辦人王寧等人交流，並在首次參與抖音直播時宣布了國行版（陸版）iPhone Air將於十七日起接受預訂。庫克昨也被捕捉現身北京將府公園，與開發者散步聊天，並至蘋果北京王府井零售店和員工及顧客互動。

此外，蘋果十四日宣布，其在大陸逾九成生產製造已採用可再生能源，並宣布其供應商已聯合啟動一項「中國可再生能源基礎設施基金」，總規模達十億人民幣（約四十三億台幣），計畫到二○三○年為大陸電網新增一百萬兆瓦時的清潔電力。

公開資料顯示，在美中貿易緊張之際，近幾日包含愛迪達、威立雅集團、瑞士ＡＢＢ集團、美國雅培等跨國公司的執行長都訪問了大陸並與相關部委首長會見。

蘋果 庫克 貿易戰 越南 印度 北京 AI iPhone 17 供應鏈 再生能源

延伸閱讀

夾在貿易戰之間？美企平衡術難拿捏 憂「表現太親中」恐激怒白宮

蘋果傳加碼布局越南...陸工信部長與庫克會面 籲深耕中國市場

庫克音樂收購Naxos

最高院「拒川普」 允庫克留聯準會

相關新聞

中共從未放棄奪台…陸學者分析5種統一模式 這結局台灣自主空間最小

中共從未放棄統一台灣，廈門大學台灣研究中心主任陳先才指出，在各種統一模式和方案中，大陸社會輿論討論最多的當屬「和統」、「...

貿易戰重燃之際央視突播「美國隊長」 陸網：談判有結果了？

大陸央視6台電影頻道排片經常隱含政治含意，在中美經貿關係再度風起雲湧之際，15日晚間卻將播放美國好萊塢大片「美國隊長」，...

號稱72小時就可以生產一架！央視鏡頭揭「殲-35」工廠機身藏產量密碼

隨著殲-35在航艦福建艦上進行歷史性首次彈射畫面後，大陸央視走進該款戰機機庫，值得注意的是，沈飛28萬平方公尺智慧廠房內...

始祖鳥與蔡國強西藏煙火秀損生態 縣委書記等官員遭免職

加拿大戶外品牌始祖鳥與國際知名爆破藝術家蔡國強，上月在西藏江孜縣的喜馬拉雅山脈施放煙火引發生態保護爭議。對此，西藏日喀則...

陸擬擴大台胞證落地簽口岸 陸委會：充業績、吸引力有限

在對台灣「首來族」、第一次辦理台胞證者推出優惠後，為進一步吸引台灣人赴陸，大陸國台辦昨預告，官方擬於近期將台灣居民來大陸...

蘋果執行長庫克訪陸 允繼續加大在陸投資

在美中貿易戰陰霾下，蘋果據傳正擴大在越南、印度等地的製造業務，以減少對大陸廠房的依賴。值此之際，蘋果執行長庫克到訪中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。