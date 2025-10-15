快訊

貿易戰重燃之際央視突播「美國隊長」 陸網：談判有結果了？

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
近日，由於大陸擴大稀土出口管制措施、美國揚言對大陸加徵100%關稅，以及中美互徵港口費等議題，美中貿易戰重燃。美聯社
近日，由於大陸擴大稀土出口管制措施、美國揚言對大陸加徵100%關稅，以及中美互徵港口費等議題，美中貿易戰重燃。美聯社

大陸央視6台電影頻道排片經常隱含政治含意，在中美經貿關係再度風起雲湧之際，15日晚間卻將播放美國好萊塢大片「美國隊長」，引發大陸網友熱議。有網友好奇發問：「中美是不是談成什麼了？」「關係又緩和了？」也有網友笑稱，當晚也播放了「7把槍」、「冰雪大圍捕」，實屬是「7把槍大圍捕美國隊長」。

近日，由於大陸擴大稀土出口管制措施、美國揚言對大陸加徵100%關稅，以及中美互徵港口費等議題，美中貿易戰重燃，兩國關係備受矚目。

而央視6台（cctv6）作為官媒的電影頻道，其排片不僅經常結合當下話題，呼應時事，甚至被認為能夠反映官方風向。

2019年中美貿易戰爆發，兩國關係惡化，該頻道連續播放了「上甘嶺」、「英雄兒女」等多部大陸參與韓戰「抗美援朝」題材的電影，呼應當下「反美」的政治氣氛；其後，兩國元首通電話為貿易戰降溫後，該頻道突然抽掉原定節目單上的節目，改播中美軍人合作抗日的愛情電影「黃河絕戀」，被認為用來扭轉，營造「友美」的氛圍。

因此，央視播放什麼電影，便被視為當下中美關係的訊號。更有大陸網友與股民總結出一套「看電影炒股論」，戲稱總結央視節目表可以做為股票市場情緒指標。

於是，當有網友發現央視6台15日晚間10點多將播放「美國隊長」時，隨即引發熱議。有網友說：「啥意思？談判有結果了？」、「又是好朋友啦」、「放美國隊長，就是緩和關係，股票自然利好」、「為什麼收盤才看到」，也有網友直言：「沒有無緣無故的愛」、「放美國隊長不應該是提醒美國，美國精神到底是什麼麼？」

在中美經貿關係再度風起雲湧之際，大陸官媒央視6台電影頻道15日晚間將播放「美國隊長」，引發熱議。圖／截自央視官網
在中美經貿關係再度風起雲湧之際，大陸官媒央視6台電影頻道15日晚間將播放「美國隊長」，引發熱議。圖／截自央視官網

中美關係 美國隊長 央視 稀土

