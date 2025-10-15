快訊

號稱72小時就可以生產一架！央視鏡頭揭「殲-35」工廠機身藏產量密碼

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
畫面掃過一架機身塗上「3557」編號意外引發高度關注。圖／取自央視
畫面掃過一架機身塗上「3557」編號意外引發高度關注。圖／取自央視

隨著殲-35在航艦福建艦上進行歷史性首次彈射畫面後，大陸央視走進該款戰機機庫，值得注意的是，沈飛28萬平方公尺智慧廠房內，4條脈動生產線正高速運轉，號稱能將殲-35生產周期壓縮到72小時一架。此外還意外曝光一架殲-35的編號，按推測殲-35至今實際打造的總數量可能已超過60架，最快在2026年就能達到年產量破百架，生產速度相當驚人。

央視報導，鏡頭首度進入瀋飛的殲-35機庫，完整展示生產線，廠房內一排尚未塗抹隱身塗料的綠色殲35戰鬥機，格外引人矚目。總設計師孫聰獨家公開該款匿蹤戰機的三大核心技術，包含隱身設計讓對手「看不見」、高度集成小體積實現高信息化，以及雙模式起飛，彈射、滑躍全適配。而畫面掃過一架機身塗上「3557」編號意外引發高度關注。

回顧先前播出福建艦彈射艦載機的影片，曝光了殲-35的編號有3505、3506，如今編號從3503到3557，數字變化似乎已說明殲-35已經進入全面快速量產階段。

大陸軍事自媒體「矚望雲霄」分析，大陸軍用飛機的編號歷來遵循一定的規律，「3500系列」顯然是首批量產機的編號，「3557」這一編號暗示著至少57架具備實戰能力的量產型已經下線，而軍機的編號一般是按照批次來分配，所以從編號情況來推測，殲-35實際造出來的總數可能已經超過60架。

不僅如此，沈飛近日擴建的智慧工廠占地高達28萬平方公尺，規模與美國洛克希德馬丁集團製造F-35戰機的核心工廠相媲美。廠內配備了與F-35同款的先進脈動生產線共4條，飛機在各個工位間有序流轉，每個工位負責特定的作業。這種流水線作業模式相較於以往「飛機待命、工人奔波」的傳統做法，效率提升了數倍，將殲-35生產週期壓縮到72小時1架。

而在生產線火力全開的情況下，預估在2026到2027年時間點上，殲-35年產量將超過100架，加上殲-20早已破百的年產量，大陸年均匿蹤戰機生產量將突破200架的規模。

戰機 福建艦 飛機

