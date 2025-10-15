快訊

中共從未放棄奪台…陸學者分析5種統一模式 這結局台灣自主空間最小

聯合報／ 大陸中心／即時報導
廈門大學台灣研究中心主任陳先才指出，「一國兩制」台灣方案的實施需要考慮兩方面安排：實現統一的模式、統一後的制度設計。法新社
廈門大學台灣研究中心主任陳先才指出，「一國兩制」台灣方案的實施需要考慮兩方面安排：實現統一的模式、統一後的制度設計。法新社

中共從未放棄統一台灣，廈門大學台灣研究中心主任陳先才指出，在各種統一模式和方案中，大陸社會輿論討論最多的當屬「和統」、「武統」、「逼統」、「治統」、「智統」等五種統一模式。就兩岸統一後台灣的自主性程度而言，「和統」後台灣的自主空間最大、「武統」最小。

陳先才與廈門大學台灣研究院博士研究生郭宇歆在最新一期《台海研究》發表題為「『一國兩制』台灣方案視域下兩岸統一模式概論」的論文指出，2019年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「探索『兩制』台灣方案」的主張，這是「台灣方案」第一次被中共最高領導人提出。

文章稱，不同的統一模式，必然會有不同版本的「一國兩制」台灣方案，其與統一後台灣方案的制度設計密切相關。

「和統」模式的核心意涵就是兩岸在和平協商的基礎上，達成最終統一，現階段則是通過和平發展、融合發展等路徑，逐漸走向最終和平統一，強調通過多種手段以通促融、以惠促融、以情促融。

「和統」模式對內有利於實現國家統一後的長治久安，但實現周期較長，加之外部勢力的介入及台獨勢力對民心的鼓動，在實踐「和統」模式的過程中，客觀上也面臨一些變數。

「武統」的核心意涵在於用武力解決台灣問題，意即使用軍事手段徹底清除1949年以後盤踞在台灣、並長期與大陸進行政治對立、軍事對峙、意識形態對抗的台灣當局，或者說是這一股地方割據勢力。

陳先才認為，現在大陸輿論場高漲的「武統論」是1950年代「解放台灣」的延續，同樣強調大陸具有較強的軍備實力。但武統的外部因素尤其是美國的動向值得關注，核心是成本問題。

「逼統」則是指透過各種手段來逼迫台灣坐到談判桌上，其理論源於《孫子兵法》「不戰而屈人之兵」的「全勝」謀略，亦可被稱為「北平模式」，即1949年1月，解放軍在優勢兵力下和平解放北京城。

「治統」實質就是將兩岸同屬一個國家的法理和政治現實，落實到兩岸經濟、社會、文化、教育乃至政治的融合上。「治統」模式倡導大陸方面推進同等待遇政策，讓台灣人民感受到，台灣人民對美好生活的向往就是大陸中央政府和中國共產黨的目標，大陸中央政府會像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞。

「智統」強調兩岸統一是文明統一的過程，是長策。「智統」能以最低代價、最快時間、最高質量和最文明的方式實現國家的完全統一。該模式強調文明、智慧等作為引領，推動兩岸進行接觸、互動、合作，進而最終達致統一之路，是頗具創新的思路。

陳先才認為，就兩岸統一後台灣的自主性程度而言，「和統」後台灣的自主空間最大，「智統」其次，「治統」次之，「逼統」再次之，「武統」後台灣的自主空間最小。

他強調，現階段，和平統一仍然還是中共中央解決台灣問題的官方政策，但面對複雜多變的台海局勢、外部勢力的介入及台獨分子的猖獗，為推動祖國完全統一大業取得實質性進展，學者們在實施層面、戰術層面上提出一些思考是很有必要的。

廈門大學台灣研究中心主任陳先才認為，統一模式的不同將會引致不同的「一國兩制」方案。圖／取自《台海研究》
廈門大學台灣研究中心主任陳先才認為，統一模式的不同將會引致不同的「一國兩制」方案。圖／取自《台海研究》

中共 台獨 台灣 北京 解放軍

