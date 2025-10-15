回應歐擬強制技術轉讓 陸外交部：反對保護主義措施

針對歐盟擬要求中國大陸企業在當地投資時進行技術轉讓，中國大陸外交部15日重申原則立場，提出「三個反對」，強調中方反對違反世貿規則的強制技術轉移、干預企業的正常生產經營活動及以提升競爭力為名的歧視性措施。

在10月15日例行記者會上，針對彭博記者問及，歐盟正考慮迫使中國大陸公司向歐洲公司移交技術，以便在當地運營，這是一項新的措施，旨在使歐盟行業更具競爭力，中方對此有何回應？

中國大陸外交部發言人林劍指，「具體問題建議你向中方的主管機關了解。」作為原則，中方支持中歐企業基於市場原則開展貿易投資合作，實現互利共贏，反對違反世貿組織規則強制技術轉移、反對干預企業的正常生產經營活動、反對以提升競爭力為名，採取保護主義歧視性做法。

路透指出，歐盟輪值主席國丹麥外相拉斯穆森（Lars Rasmussen）14日說，許多歐洲國家認為，只要遵守規則，自己就能成為贏家。歐盟主張，中國大陸以技術移轉為市場准入條件，或者強制要求與中國大陸企業成立合資企業，已大幅受惠於在當地營運歐洲企業的大規模技術移轉。

拉斯穆森說，歐盟在設定條件時，應該從美國和中國大陸借鑒經驗，「若我們邀請中國投資歐洲投資，必須要有一個前提條件，我們也要有某種形式的技術移轉」，「我認為我們還沒完成這個討論，但我們發現自己正身處新情勢」。

彭博則指，這是一場高風險的博弈，正值歐洲面臨關鍵時刻。受補貼的中國大陸產品席捲歐盟產業，而北京的稀土出口限制可能對當地製造商構成威脅，但效仿中國大陸的保護主義手段來反擊中國大陸可能引發不滿，損害雙方仍然至關重要的貿易關係。

此前，知情人士稱，歐盟的強制技術移轉措施，可能適用於尋求進入歐洲汽車與電池等關鍵數位和製造市場的企業，也可能要求繼業使用特定比率哦歐洲產品或勞工，或在歐盟境內為產品附加價值，新規預料將在11月提出，作為「產業加速器法案」的一環。